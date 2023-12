Tatoeages ongekend populair: dit zijn bijzondere Brabantse tattoos

In de afgelopen tien jaar is het aantal tattooshops in Brabant verdriedubbeld, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Naar schatting heeft een derde van de Nederlanders één of meer tattoos. We vroegen Brabanders naar de tatoeages waar ze het meest trots op zijn. Tamara Brekelmans uit Waalwijk heeft een tatoeage met een mooie herinnering aan haar vader: "Mijn moeder had het briefje altijd bewaard en ik dacht: 'Daar moet ik iets mee'."

Toen Tamara klein was ging ze altijd zwemmen in het zwembad Zidewinde in Sprang-Capelle. Op een middag zei de badmeester voor de grap tegen haar: 'Ik wil jou kopen'. Eenmaal thuis vertelde Tamara het verhaal aan haar vader. Haar vader zei: "Dat is goed, voor 125 miljard mag hij je kopen."

"Ik dacht altijd, daar moet ik nog iets mee."

"Ik was helemaal gechoqueerd door dat antwoord en dat zag mijn vader. Hij zei: 'Meisje, weet je wel hoeveel nullen dat zijn?'" Dat wist ze niet, dus haar vader schreef hij 125.000.000.000 uit op een briefje. "Toen zag ik dat het wel goed zat omdat dat de badmeester dat bedrag toch nooit kon betalen." Twee weken later overleed haar vader op 42-jarige leeftijd onverwachts tijdens zijn slaap. Het 'prijskaartje' van Tamara heeft haar moeder altijd bewaard. "Ik dacht altijd, daar moet ik nog iets mee. Ik wilde een tattoo zetten ter nagedachtenis aan mijn vader en toen moest ik gelijk aan het briefje denken." Rond haar dertigste heeft Tamara het briefje op haar arm vereeuwigd.

De negentienjarige Mandy van der Bruggen uit Den Bosch werd jarenlang gepest. Toen ze voor het eerst de songtekst van het nummer 'Wolken' van Flemming hoorde, barstte ze gelijk in tranen uit. "Ik ben van mijn vierde tot mijn zeventiende gepest omdat ik anders was dan de andere meiden. Deze songtekst was gewoon precies mijn verhaal."

"Hij vond het ook heel mooi."

Ze besloot er dan ook een tatoeage van te nemen, maar dan wel in het handschrift van Flemming zelf. "Ik heb hem zowat gestalkt zodat ik hem de tekst kon laten uitschrijven. Na de release van een nieuwe single was het zover en schreef hij op een papiertje de tekst: 'Ik zat altijd in de wolken want binnen deze wolken kan ik zijn wie ik wil zijn.' Toen ze aan Flemming vertelde dat ze een tatoeage wilde laten zetten van de tekst, reageerde de Brabantse zanger verbaasd. "Maar hij vond het volgens mij ook heel mooi."