Na reeks aanslagen mag coffeeshop in Tilburg drie maanden niet open

De Tilburgse coffeeshop Caza moet voor drie maanden de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Theo Weterings besloten. De coffeeshop aan de Gasthuisring was in december twee keer doelwit van een aanslag en ging daarna al op eigen initiatief dicht.

Op 14 december werden een vuurwerkbom en jerrycan naar de coffeeshop gegooid, maar tot een ontploffing kwam het niet. Drie dagen later was het weer raak: een onherkenbare man plakte een fles brandbare vloeistof op een raam van de coffeeeshop.

Een paar mensen die in de coffeeshop aanwezig waren, konden op de camera’s precies volgen wat de man buiten van plan was. Drie mannen renden nog naar buiten om de dader te pakken, maar de dader wist een klaarstaande vluchtauto te ontkomen.

Meerdere aanslagen

In de afgelopen twee jaar is de coffeeshop vijf keer doelwit van een aanslag geweest. De zaak ging na het laatste incident afgelopen maand al op eigen initiatief dicht. Bij een eerdere aanslag, vorig jaar februari, gooide een in het zwart geklede man een explosief naar het pand. Een fietser ontsnapte toen op het nippertje.

Na die aanslag werd het pand al een paar maanden gesloten. Sinds de heropening van de coffeeshop stond er dagelijks beveiliging bij de deur.

Vorig jaar tijdens carnaval ging er wel een explosief af bij de coffeeshop. Een fietser die voorbij reed, wist op het nippertje weg te komen.