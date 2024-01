Asielzoekers en gemeenteraadsleden voor drie maanden samen in één gebouw

In het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode komen tijdelijk zo'n 70 asielzoekers te wonen. Dat heeft de gemeente Meierijstad woensdag bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat zij over anderhalve week vanuit Ter Apel komen omdat daar geen ruimte is. De opvang in het bestuurscentrum zal ongeveer drie maanden duren.

Het bestuurscentrum is het voormalige gemeentehuis van de gemeente Sint-Oedenrode. Toen die opging in de nieuwe gemeente Meierijstad, kwam het oude gemeentehuis grotendeels leeg te staan. Een klein deel wordt nog gebruikt voor vergaderingen van de gemeenteraad.

Om snel ruimte te maken voor opvang in het gebouw, zet de gemeente een zogeheten Crisis Nood Opvang (CNO) op in het gebouw aan het Burgemeester Wernerplein. Het gaat dan om kortdurende opvang meestal bij een ramp of crisis.

Burgemeester Kees van Rooij bepaalt hierbij wat er gebeurt. Hij gaat bij een noodsituatie over de veiligheid in zijn gemeente. Bij een CNO wordt geen rekening gehouden met eventuele bezwaren van omwonenden. Bewoners kunnen dus niet naar de rechter stappen, zoals pas nog bij de asielopvang in een hotel in Uden.

Gemeenteraad

In het bestuurscentrum komen de nieuwe bewoners zowat zij aan zij te zitten met de raadsleden die er geregeld vergaderen. Om de tijdelijke huisvesting in goede banen te leiden, worden ervaren krachten ingezet die al actief zijn in andere opvanglocaties van de gemeente.

Momenteel vangt Meierijstad al 200 asielzoekers op. Dat gebeurt op twee plekken in Schijndel en op chaletpark Boschvoort in Sint-Oedenrode. Op die plek zijn 80 minderjarige asielzoekers gehuisvest. Met de nieuwkomers in het bestuurscentrum erbij, komt het totaal aantal opvangplekken in de gemeente op 360.

