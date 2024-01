112-nieuws: zwaargewond na aanrijding bezorgscooter • veer uit de vaart

12.56

Bewoners van zorginstelling Mijzo aan de Eikendonklaan in Waalwijk zijn vanmiddag uit hun woning gehaald. Dat komt doordat er water in de kelder van het gebouw is gelopen, waardoor een aantal schakelkasten waterschade heeft opgelopen. Uit voorzorg is de stroom bij een aantal kamers en appartementen uitgeschakeld. De 23 mensen die last hebben van de stroomuitval, zijn tijdelijk ergens anders in het gebouw opgevangen. "Dat gaat in alle rust, er is geen paniek", zegt de Veiligheidsregio.