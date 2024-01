Vallende bakstenen en gevaarlijke badkamers: acht Brabantse bouwfouten

Een appartementencomplex in aanbouw in Schaijk moet weer afgebroken worden. Reden: de fundering is te laag aangelegd en moet worden opgehoogd. Dat kan niet zonder het gebouw in aanbouw weer af te breken en helemaal opnieuw te beginnen. Het is niet de eerste keer dat het in Brabant misgaat door een bouwfout. Een overzicht.

Januari 2024

De nieuwbouwappartementen aan de Repellaan in Schaijk zijn nog niet af, maar moeten toch al tegen de vlakte door een bouwfout rond de fundering. September 2020

In 2020 ging het mis in Breda. Of eigenlijk al tien jaar eerder, want bij de bouw van ouderencomplex Vredenbergh is men vergeten de badkamers te aarden. Bouwfoutje bedankt, maar wel eentje die potentieel gevaarlijk kan zijn. 2020

In het jaar 2020 komen er opeens stukjes gevel van woontoren De Regent in Eindhoven naar beneden. Dat kan gevaarlijk zijn, de bewoners moesten onder andere hekken laten plaatsen. Wie dat betaalt is een vraag waar de rechter in 2024 uitspraak over gaat doen. Juli 2019

De balkons van meer dan twintig koopappartementen aan de Zwijnsbergenstraat in Breda moesten ondersteund worden met een stempel. Door een bouwfout hingen de balkons een beetje over, en dat zorgde voor wateroverlast. Gevaarlijk is het nooit geweest, verzekerde het bouwbedrijf de bewoners.

De parkeergarage van Eindhoven Airport (foto: ANP).

Mei 2017

De bekendste zaak uit dit lijstje is waarschijnlijk wel de parkeergarage van Eindhoven Airport, die in mei 2017 deels instortte. In 2018 werd duidelijk dat het om een bouwfout ging: door een ontwerpfout in de vloeren kon de fundering het gewicht niet aan. Februari 2016

Op de 27e februari in 2016 gaat het helemaal mis in het monumentale pand op de hoek van de Markt in Den Bosch, waar opticien Pearl zit gevestigd. Bouwvakkers haalde een scheidingswand weg, waarop het gebouw instortte. Het houten wandje bleek een draagmuur, een foutje uit 1992. Bekijk hier beelden van het instorten van het pand:

