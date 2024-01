Buurt in actie tegen religieus centrum: 'We wonen hier voor onze rust'

De dag waarop de buurtbewoners al bijna een jaar wachten is gekomen: Tom de Wal heeft namens zijn religieuze organisatie een vergunning ingediend bij de gemeente Altena voor de bouw van een nieuw evenementencentrum in Dussen. Daar wil hij onder andere genezings- en bevrijdingsdiensten gaan organiseren. Tijdens zo'n dienst zou je genezen kunnen worden van ziektes of bevrijd van demonen. Buurtbewoners zijn niet blij en bereiden zich voor om bezwaar te maken. "Dit jaar begint gelijk met actie ondernemen."

Aan de Oude Kerkstraat in Dussen rennen de hazen nu nog door het veld, maar als de plannen van de religieuze organisatie van Tom de Wal doorgaan komt er een religieus evenementencentrum met plek voor zo'n 1500 gasten met een grote parkeerplaats. De locatie, waar voorheen een partycentrum was gevestigd, heeft al een vergunning voor een parkeerplaats aan de overkant van de weg voor vierhonderd auto's. Maar voor de nieuwbouw van het religieus centrum is dus nog een vergunning nodig. Buurtbewoners maken zich grote zorgen over de drukte die dit met zich mee zal brengen.

"Er was maar één iemand die geen bezwaar had."

Helga Gardenier en Rob Suykens startten een petitie tegen de komst van het religieuze centrum. Die werd ruim vijfhonderd keer getekend. Samen met een groepje bezorgde dorpsgenoten bereiden Gardenier en Suykens zich al maanden voor om bezwaar te maken. Het clubje zette een enquête uit die zeventig keer werd ingevuld. “We vroegen: heb je bezwaar op geluidsoverlast, op verkeersoverlast, de organisatie zelf, overige of geen bezwaar”, legt Gardenier uit. “Er was maar één iemand die geen bezwaar had en 9 van de 10 heeft zelfs op alle vlakken iets ingevuld.” Formeel kan er pas bezwaar worden gemaakt wanneer de gemeente Altena de vergunning verleent. De gemeente Altena laat weten de vergunningsaanvraag in behandeling te hebben. "Het gaat om een evenementencentrum met daarnaast ook kantoren en klaslokalen", laat een woordvoerster weten. Over ongeveer zes weken neemt de gemeente een besluit.

"Is er iemand met juridische kennis?"

In de tussentijd kunnen de buurtbewoners wel al aan de gemeente kenbaar maken dat ze bezwaar hebben tegen de komst van het evenementencentrum van de Wal. De gemeente kan dat dan meenemen in hun (voorlopige) besluit om de vergunning wel of niet te verlenen. Gardenier laat aan Omroep Brabant weten aan de slag te gaan en te kijken welke acties de buurtbewoners nu gaan ondernemen. In de Facebookgroep waar de buurtbewoners zich verenigen heeft ze al een berichtje geplaatst: 'De beste wensen voor het nieuwe jaar. Een jaar dat begint met gelijk actie ondernemen.' Ook doet ze alvast een oproep: 'Is er iemand die juridische kennis heeft en ons hiermee zou kunnen helpen?'. “Groots! Dit is iets groots! Wij zitten hier voor onze rust. Dat is geen combi”, vertelt Helga Gardenier aangedaan in de podcast 'Op Hoop van Zegen'. In een nieuwe aflevering van de Omroep Brabant podcast vertellen meerdere buurtbewoners uitgebreid over hun zorgen rondom de komst van Frontrunners Ministries naar hun straat.