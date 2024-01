Gezinnen in armoede kunnen gratis naar de Efteling ‘Dit is geweldig!’

Voor mensen in armoede is het moeilijk om een dagje uit te gaan. Daarom nodigen de Efteling en stichting Leergeld gezinnen en anderen met geldzorgen uit om een dagje gratis naar het park te komen. ‘Dit is geweldig!’, zegt Marwa Mohamed, die met haar gezin het park bezoekt.

Deze zaterdag mochten in totaal 150 mensen gratis naar de Efteling. 'Een dagje uit kost misschien wel meer dan 200 euro', vertelt Marwa. 'Met het eten, ook om hier met de bus te komen en met het toegangskaartje. Het is heel duur en moeilijk om dat van een uitkering te doen.' 80.000 kaartjes per jaar De Efteling en stichting Leergeld zeggen dat het park in de komende vijf jaar tachtigduizend kaartjes per jaar beschikbaar stelt voor gezinnen met geldzorgen. Daarmee willen ze het ook voor hen mogelijk maken om een dagje onbezorgd uit te gaan in het park. 'Ik waardeer dit heel erg', zegt Marwa. 'Mijn kinderen zijn er helemaal blij mee. Ook andere gezinnen zijn er blij mee. Een gezin hoort af en toe wat te doen, want dat is goed voor de kinderen. Ze hebben kansen nodig om alles te zien en om naar buiten te gaan.'