112-nieuws: vuurwerk naar agent gegooid • twee gewonden bij ongeluk Drunen

15.20

Bij het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven is zondagmiddag gedemonstreerd. De groep zong bij de ingang From the River to the sea. De actiegroep, zo’n veertig demonstranten, is tegen de deelname van Israël aan het Europees Kampioenschap Waterpolo voor vrouwen dat in het zwembad wordt gehouden. Het is een vreedzame demonstratie. Bezoekers van het EK kunnen zonder problemen het zwembad binnengaan.