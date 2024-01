112-nieuws: rook door pan op vuur • grote vondst nepkleding in Heesch

22.41

De politie maakt melding via Burgernet van de vermissing van een 80-jarige demente man in Breda. Hij is 1 meter 65 en heeft een zeer licht getinte huidskleur. Hij heeft een mager postuur, grijs haar en draagt een zwarte jas, vermoedelijk een licht grijze broek en een bordeaux rode trui. Ook draagt hij bruine versleten orthopedische schoenen.

UPDATE - De man is inmiddels in goede gezondheid gevonden.