Tenten van failliet Vacansoleil toch weer in Nederlandse handen

De overgenomen bungalowtenten van de failliete reisorganisatie Vacansoleil in Eindhoven zijn weer in Nederlandse handen. Vorige maand werd bekend dat de tenten samen met de stacaravans naar het Franse Homair zouden gaan. Dat bedrijf heeft nu besloten om de tenten door te verkopen aan de Nederlandse reisorganisatie Rent-a-Tent.

Een paar maanden later werd duidelijk dat Homair, een ander Frans bedrijf, de duizenden caravans, huisjes en tenten zou overnemen. Daarmee leek het camping-imperium van Vacansoleil een tweede leven te krijgen in Franse handen. Maar het Twentse bedrijf Rent-A-Tent heeft Homair overgehaald om een groot deel van de tenten aan hen door te verkopen.

Vacansoleil ging afgelopen september failliet, doordat het bedrijf te veel schulden had. Er was hoop op een volledige doorstart, maar die kwam er niet. In plaats daarvan werden de naam en het klantenbestand verkocht aan het Franse online reisbureau Maeva. Ook een aantal medewerkers verhuisde mee.

Het Franse Homair had namelijk al een flinke vloot stacaravans en doet minder met tenten. "Die moet je altijd opbouwen en afbreken", vertelt Rent-a-Tent-directeur Marieke de Boer. "Wij zijn daar bekend mee en zij hadden wel interesse in iemand die ze dat uit handen wilde nemen."

Nederlandse vakantiegangers, die eerder luxe kampeervakanties boekten bij Vacansoleil, kunnen daardoor nog steeds terecht bij een Nederlands bedrijf. "We proberen ook zoveel mogelijk campings uit het aanbod van Vacansoleil weer op de website te krijgen."

Rent-a-Tent bestaat zo'n 35 jaar. Op dit moment staat het Twentse bedrijf met ongeveer 1000 tenten op campings in heel Europa. Directeur De Boer verwacht dat daar zo'n 750 tenten bij komen. Met de overname is het bedrijf naar eigen zeggen straks de grootste aanbieder van dit type kampeervakanties in Europa.

De komende tijd benadert Rent-a-Tent alle campings in binnen- en buitenland voor een samenwerking. Ook is het bedrijf nog in gesprek met Homair om een deel van de luxe safaritenten over te nemen.

