Kies Je Kraker 2024: ook jouw liedje kan carnavalskraker van 't jaar worden

Wordt het weer Veul Gère? Of toch Lamme Frans? Of misschien wel een liedje dat het daglicht nog niet heeft gezien? De enige echte zoektocht naar de carnavalskraker van het jaar is in ieder geval begonnen. De inschrijving voor Kies Je Kraker 2024 is vanaf nu geopend.

Ieder jaar gaan we in Roeptoetgat - zo heet Omroep Brabant immers in carnavalstijd - op zoek naar de beste vastenavondliedjes. Een deskundige jury gaat eind deze maand uit een grote stapel inzendingen de 33 beste liedjes kiezen. Daarna mag het publiek zijn stem uitbrengen. Dit gebeurt in twee rondes. De uiteindelijke winnaar van de felbegeerde titel wordt bekendgemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf, waarmee op vrijdag traditioneel het startsein wordt gegeven voor het Brabantse carnaval. Dat is dit jaar op 9 februari, maar dat is voor de meeste carnavalsliefhebbers waarschijnlijk allang bekend. De winnaar komt in een mooi rijtje met grote namen. Zoals Lamme Frans en Veul Gère dus. Maar ook Vieze Jack, De Dorini’s, Johnny Gold, de Deurzakkers en vele anderen veroverden al eens de Kies Je Kraker-trofee. Vorig jaar ging de prijs naar Gullie & Lanterfantje met Ladders Zat. Meedoen kan door jouw liedje op te sturen naar [email protected]. Bij voorkeur via WeTransfer en in .WAV-formaat. Stuur meteen wat extra informatie mee: wie ben je of zijn jullie, waar komt het liedje vandaan, enzovoorts. Insturen kan tot en met 26 januari 23.59 uur. Zo werd de winnaar vorig jaar bekendgemaakt: