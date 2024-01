2500 mensen zoeken zaterdag tevergeefs naar de vermiste Yoran (16)

Het aantal vrijwilligers dat zaterdag zocht naar de verdwenen Yoran Krol, heeft alle verwachtingen overtroffen. In totaal meldden 2500 mensen zich aan om naar de 16-jarige Yoran te zoeken. Hij verdween op Kerstavond. Aanvankelijk verwachtte organisatie CPV, Coördinatie Platform Vermissing, 300 deelnemers. "Ondanks alle inspanningen lijkt het erop dat niemand iets gevonden heeft dat naar de verdwenen Yoran leidt", zei woordvoerder Ramona van Urk van CPV na afloop.

"Alle spullen die gevonden zijn, worden aan de politie gegeven", zei woordvoerder van Urk. "De eerste indruk is dat hier geen persoonlijke spullen van Yoran tussen zitten, maar dat is aan de politie om die uiteindelijke conclusie te trekken."

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om de grootste gecoördineerde zoekactie naar een vermist persoon ooit in Nederland.

Vanmorgen stond er al een file op de enige toegangsweg naar het Sleeuwijks Kerkje waarvan de zoektocht zaterdag gecoördineerd werd. Uiteindelijk zijn er 650 zoekgroepjes gemaakt die in 93 zoekgebieden zijn gaan zoeken. Tegen vijf uur in de namiddag toen het donker kwamen de laatst zoekgroepjes weer terug.

Bij het zoeken zaterdag werd ook gebruikgemaakt van drones, meldde de vader van Yoran op Facebook.

Overweldigend

De belangstelling om mee te helpen, vond de organisatie en familie overweldigend. Eerder liet een tante van Yoran weten dat ze kippenvel kreeg van al die mensen die meehielpen haar neefje te vinden.

Yoran verdween op kerstavond. De fiets van de havo-scholier werd een dag later gevonden op de Merwedebrug. Dat is 12 kilometer van van jongerencentrum De Pomp in Almkerk waar hij voor het laatst gezien is. Vrijdag is de jas van Yoran gevonden. Die dreef in de rivier de Merwede bij Papendrecht.

Er zijn vanuit het CPV geen nieuwe plannen om nog eens te gaan zoeken naar Yoran. De politie geeft aan dat zij komende tijd verder zoeken naar de jongen.