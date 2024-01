Man zet havenmedewerker onder druk om cocaïne binnen te slepen

Een man van 27 uit Bergen op Zoom is aangehouden, omdat hij een medewerker van de Rotterdamse haven heeft benaderd om in de haven van Vlissingen cocaïne uit scheepsladingen te halen. Hiervoor werd in de Zeeuwse haven ook een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. De twee zouden de havenmedewerker ernstig bedreigd hebben. Ze waren mogelijk op zoek naar een deel van een lading van bijna 3300 kilo cocaïne die in Vlissingen is onderschept.

De man uit Bergen op Zoom werd dinsdag ingerekend. Dit gebeurde op vliegveld Rotterdam Airport. De andere verdachte zit al sinds 7 december vorig jaar vast. Tijdens het onderzoek zijn in Bergen op Zoom en Vlissingen verschillende huizen doorzocht. Hierbij werden onder meer grote hoeveelheden contant geld en waardevolle goederen in beslag genomen. De zaak kwam aan het rollen nadat de Zeehavenpolitie een melding van een ernstige bedreiging had gekregen. Ze stelde een onderzoek in en hierbij kwamen de ronselaarspraktijken van het tweetal aan het licht. Volgens de politie waren ze uit op een deel van een cokelading die vorig jaar november in beslag werd genomen. De Douane vond toen na een tip 3279 kilo cocaïne in een partij bananen in de haven van Vlissingen-Oost. Deze partij cocaïne, die verdeeld was over zes pallets, werd nog dezelfde dag vernietigd. Grote geldbedragen

De politie spreekt van ronselaars, omdat de verdachten zich bezighouden met het ‘werven’ van onder anderen havenarbeiders om hen te helpen bij bijvoorbeeld de invoer van cocaïne. Bij het ronselen worden grote geldbedragen geboden of worden havenmedewerkers fors bedreigd of onder dwang gezet. Voor het inhalen worden vaak ook jongelui ingezet.