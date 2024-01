Officiële erkenning voor worstenbroodjes? Niet als het aan deze bakker ligt

Nu de Limburgse vlaai officieel wordt erkend als streekproduct door Europa, Is het natuurlijk de grote vraag of het Brabants worstenbroodje ook die erkenning moet krijgen. Het worstenbroodje zou dan alleen nog maar in Brabant zo genoemd mogen worden en krijgt buiten de provincie een andere naam. Eline Nagelkerke, maker van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2023, vindt het maar overdreven en ziet niets in deze erkenning.

Het Brabantse worstenbroodje is niet meer weg te denken in Nederland en in december 2023 opende zelfs een heuse worstenbroodjeszaak in Amsterdam. Een erkenning, zoals bij de Limburgse vlaai, kan deze bekendheid volgens Nagelkerke alleen maar in de weg zitten. "Het is juist leuk als het worstenbroodje door heel Nederland te koop is. het maakt het product natuurlijk alleen maar bekender."

Hoe bekender, hoe beter dus en dat geldt ook voor de populariteit van het worstenbroodje in het buitenland. "Ik denk dat we ze zelfs in het buitenland kunnen verkopen", legt Nagelkerke uit. "Spanje is echt een vleesland. Daar zou de chorizo-variant het goed doen."