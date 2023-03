Van rookworst tot limoncello: deze lekkernijen zijn écht Brabants

De lekkerste limoncello ter wereld wordt door Brabanders gemaakt, bleek deze week opnieuw. Al vier jaar op rij gaan Brabanders er met deze prestigieuze prijs vandoor. Dat roept de vraag op waar Brabant nog meer in uitblinkt als het om eten en drinken gaat. Een opsomming van Brabants' grootste vijf.

Ook op uitvaarten misstaat een worstenbroodje niet om de bekende koffietafel mee aan te vullen. Ieder jaar wordt het lekkerste Brabantse worstenbroodje verkozen. Traditioneel is dat een worstje van varkensvlees gebakken in brooddeeg. Tegenwoordig zijn er meer varianten zoals het vegetarische worstenbroodje en het halal worstenbroodje.

Worstenbroodjes Wie aan Brabant denkt, denkt bijna automatisch aan worstenbrood. Iedereen in de provincie kent het worstenbroodje maar daarbuiten ligt het ook in de winkelschappen als gewild streekproduct. Het is een broodje dat bij vrijwel elk moment gegeten kan worden. Als extraatje in het weekend aan de ontbijttafel, na de nachtmis met kerst of bij de paasbrunch zijn de bekende worstenbroodmomenten.

Het meest verwonderlijke is dat Brabanders al vier jaar alle buitenlanders achter zich laten. De Brabantse invasie in de wereld van de limoncello barstte los in 2020 toen Veldhovenaar Geert Wernaart de allerhoogste beoordeling kreeg. Waar de andere Brabanders 'gold' behaalden, kreeg Geert's limoncello 'outstanding gold'.

Koffie

Een worstenbroodje gaat vaak samen met koffie. Dat is meteen de volgende tarter van Brabantse smaakpapillen. Eind januari werd Lucifer in Eindhoven bekroond tot beste koffiezaak van Nederland. Nergens anders is de koffie zo lekker in Nederland. Een onderdeel van deze succesformule is hun espressomachine. Het is een exemplaar van de Brabantse koffiemachinebouwer Kees van der Westen.

In Waalre bouwt Kees jaarlijks enkele tientallen espressomachines in prijs variërend tussen de vijftien- en twintigduizend euro. De apparaten gaan de hele wereld over. Zijn dochter vertelt dat ze 'verpest' is door de smaakexplosie die deze machine teweegbrengt. "Als ik bij een vriendin een Nespresso, laat staan goedkopere cupjes, krijg aangeboden, zeg ik; doe maar thee."

De Brabantse eigenaar Jeroen Veldkamp van Coffeelab met vestigingen in de grote Brabantse steden roemt de 'samen een bakkie doen' cultuur in Brabant. In Italië drinken ze koffie vaak alleen, net als in de Randstad. "Koffie is hèt sociale smeermiddel in onze provincie."