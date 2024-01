112-nieuws: ravage nadat voertuigen botsen • huis vernield met vuurwerkbom

17.51

Een auto en een tractor zijn op elkaar gebotst op de Macharenseweg in Oss. Dat gebeurde in een flauwe bocht. De ravage is flink. De tractor eindigde met een lekke band en een beschadigde velg. Van de auto is weinig meer over. De weg ligt bezaaid met brokstukken en een wiel van de auto.

De bestuurder van de tractor liep een hoofdwond op en kon in de ambulance worden behandeld. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Hij is door voorbijgangers uit de auto geholpen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet duidelijk. Dit wordt nog onderzocht.