Hanen in het park hadden niet gedood mogen worden, zegt deze advocaat

De gemeente Rucphen had de hanen en hennen in het Processiepark in Sint Willebrord niet zomaar mogen doden, zegt dierenrechtenadvocaat Jaap Baar. Volgens de gemeente was er eigenlijk geen andere optie: door de afschermplicht vanwege de vogelgriep, mogen de dieren niet los in het park lopen. En adoptie of opvang lukte niet. Maar dat is volgens Baar wat te makkelijk gezegd: "Iedereen heeft de plicht om hulp te verlenen aan dieren in nood."

In het Processiepark liepen tot voor kort zo’n 140 hanen en kippen rond. Ze zorgden voor veel overlast, met name voor de oudere bewoners van woonzorgcentrum Heidestede dat naast het park ligt. Na een aantal acties van omwonenden, greep de gemeente in. Vorige week kwam er een hanenvanger die ruim honderd dieren heeft gevangen en gedood. Zes dierenorganisaties kwamen vervolgens in actie om in ieder geval de laatste ruim twintig hanen en hennen te redden. De gemeente zegde daarop toe voor een ‘diervriendelijke oplossing’ te zorgen. In een reactie zei de gemeente toen 'met de rug tegen de muur' te staan. De NVWA had de gemeente 'op de vingers getikt' vanwege de vogelgriep, zo stelde de gemeente. Maar de NVWA zegt van niks te weten. Er geldt sinds half november inderdaad een landelijk afschermplicht wegens de vogelgriep. Het doel ervan is om pluimvee niet in contact te laten komen met wilde vogels. “Maar wij hebben de gemeente Rucphen niet verboden om de dieren naar een opvang te brengen”, zegt de NVWA desgevraagd.

Toch bracht die afschermplicht de gemeente in de problemen, zegt wethouder Gijzen van de gemeente Rucphen nu. "Wij wilden geen boete van de NVWA." Dus had de gemeente drie opties, zo zag hij voor zich. "We konden ze opvangen, maar we konden geen opvang vinden. Of we zouden ze laten adopteren, maar dan waren we bang dat ze toch weer in het park gedumpt zouden worden. Of optie drie: ruimen." En toen is voor dat laatste gekozen, zegt Gijzen. Maar dat was volgens de NVWA dus helemaal niet nodig. "Ja, er is een afschermplicht, ze mogen niet zomaar rond lopen. Maar ruimen is weer wat anders", reageert een woordvoerder.

“Als jij of ik op straat een kip de nek omdraaien, zijn we ook strafbaar.”