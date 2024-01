Woningoverval Steenbergen: beloning van 20.000 euro voor gouden tip

Er is een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over een woningoverval in Steenbergen. Daar werden een echtpaar en hun zoon ruim twee jaar geleden overvallen. Het tipgeld wordt uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij van de slachtoffers. Dit is maandag bekendgemaakt in Bureau Brabant.

In het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant is ook verteld dat er inmiddels één verdachte is opgepakt. Het gaat om een man uit Bergen op Zoom. Hij is enkele dagen geleden in het Zeeuwse Vlissingen gearresteerd. Het is niet duidelijk wat precies zijn rol is geweest. Wel spreekt de politie van een ‘mogelijke doorbraak’ in het onderzoek.

Vrouw thuis overvallen

De overval werd op 4 oktober 2021 gepleegd, ’s morgens tegen half negen. Een vrouw van toen 55 wordt bij haar huis aan de Witte Ruiterweg in Steenbergen door vier mannen overvallen. Ze loopt naar haar auto, om te gaan sporten, als ze wordt overmeesterd. Bij de poging zich te verdedigen loopt de vrouw een drievoudige enkelbreuk op.

Terwijl één van de overvallers bij haar blijft, proberen de andere drie daders het huis binnen te komen. De toen 58-jarige man van de vrouw had haar geschreeuw gehoord en kwam naar de voordeur. Als hij die opent, wordt hij verrast en meteen mishandeld door de mannen. Het slachtoffer wordt geschopt en geslagen en doet daarna alsof hij bewusteloos is. De overvallers gaan vervolgens op zoek naar waardevolle spullen. Ze raken in paniek wanneer ze merken dat de man het huis is uitgevlucht. Eén van hen rent zelfs terug de woning in, omdat ze in alle haast de zak met de buit waren vergeten mee te nemen.

Zoon ook bedreigd

Ook de zoon (17) van het slachtoffer is die ochtend bedreigd met een pistool. De man die hem onder schot houdt, rent hard weg als hij in de gaten heeft dat de drie anderen het hazenpad hebben gekozen.

Ruim twee jaar later zijn de slachtoffers wat hen is overkomen, nog steeds niet vergeten. “Er komt elke dag wel een moment dat je aan die overval denkt. En dat is nu al meer dan twee jaar. Heel heftig”, vertelt de mannelijke helft van het echtpaar in Bureau Brabant.

De politie hoopt uiteraard dat het uitloven van een beloning en de aanhouding van één verdachte tot meer informatie gaan leiden.

