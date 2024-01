Wethouder: 'Onderdak voor iedere dakloze die geen Swiebertje wil zijn'

Vóór 2030 moet iedereen een dak boven z’n hoofd hebben. Het is het ambitieuze plan van de overheid om een eind te maken aan dakloosheid. Brabantse gemeentes gaan ermee aan de slag, ook Tilburg. “Maar los je het ooit helemaal op?” vraagt wethouder Marcelle Hendrickx zich af. “Want er is een kleine groep die voor een zwerversbestaan kiest."

De Swiebertjes van deze wereld krijg je dus nooit in een huis, wil Hendrickx er maar mee zeggen. Maar mensen die ongewild, buiten hun schuld hun huis kwijtraken? “Ik zou willen dat we hen in 2028 al geholpen hebben.” Hendrickx wil zich dus niet vastpinnen op een jaartal. Actie voor dak- en thuislozen is in haar stad hard nodig. In Tilburg is het aantal is gestegen van 700 in 2018 naar 1100 in 2022. Daarom heeft de gemeente een actieplan. Wonen éérst is de bedoeling.

"Kim heeft een woning nodig."

We spraken er eerder over met de thuisloze Kim, die na allerlei problemen in de schuldsanering kwam. Ze kon haar huur niet meer betalen en woont nu in de daklozenopvang van Traverse. “Kim heeft een woning nodig”, vindt wethouder Hendrickx. “Waarschijnlijk kunnen haar kinderen weer dan pas naar haar terug. En we weten dat het in het belang van kinderen is dat ze bij hun moeder zijn.” Maar eigenlijk had Kim nooit dakloos mogen worden, vindt de wethouder. “Ook niet als ze schulden heeft. Bij een woningstichting is dat geen reden iemand op straat te zetten. En we willen ook afspraken gaan maken met particuliere verhuurders. Misschien kunnen we helpen waardoor bewoners tohc hun huur kunnen betalen.”

"Als ze een baan hebben, zijn ze meer dan welkom."

Een groot probleem in de stad zijn dakloze arbeidsmigranten, vooral uit Polen. Zij moeten eigenlijk terug naar hun eigen land, maar willen niet omdat ze zich schamen. Er is een Nederlandse stichting die Oost-Europeanen wil helpen, Barka. En die krijgt meer geld om de hulpverlening uit te breiden. “We willen er ook zijn voor arbeidsmigranten", vult Hendrickx aan. "Want zij helpen mee om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Nieuw werk kan helpen om hun probleem op te lossen." Inspiratie voor het actieplan haalt de gemeente uit landen als Finland. Dat is het enige land in Europa waar het aantal daklozen daalt. Binnenkort komt Musti Önlen in Tilburg vertellen over het project VZW Homie in Hasselt in België. Daar worden kwetsbare jongeren die dakloos worden, bij inwoners thuis opgevangen. Dat vindt Hendrickx een goed idee: “Want je wilt dat jongeren met een beetje liefde van hun omgeving kunnen uitproberen om op zichzelf te wonen.”

"Jongeren denken: wat een zooitje thuis. En ze vertrekken."