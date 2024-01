Politie is gewapend met 20.000 emblemen: 'Het is een carnavalsdingetje'

De speciale carnavalsemblemen van het politiekorps in Oost-Brabant vlógen vorig jaar de deur uit. Liefhebbers kwamen zelfs naar het politiebureau om een 'collectors item' te scoren. "Het was een onverwacht succes ", vertelt Luc Dirckx, wijkagent in Deurne. "We hebben zelfs via social media een oproep gedaan om niet meer naar het bureau te komen. De emblemen op de bureaus waren op."

Dit jaar zijn er voldoende emblemen, daar heeft de politie dit jaar wel voor gezegd. 'Alleen al voor ons korps hebben maar liefst 20.000 stuks besteld. Ook het politiekorps van de eenheid Zeeland-West-Brabant heeft daarnaast een groot aantal van die emblemen besteld", vertelt Luc (50) die al meer dan 25 jaar bij de politie werkt. Hij is het gezicht voor de emblemenactie van oom agent. Op de emblemen staat de tekst: 'Hallo blaauw kom gauw, het is veel te gezellig'.

De gewilde emblemen kunnen via diverse winacties worden verkregen. "Op TikTok, X, Facebook of Instagram van wijkagenten lopen diverse acties waarmee mensen een of meerdere emblemen kunnen winnen. De overige emblemen worden op straat uitgedeeld. "Het gaat weer richting een succes. Het is echt een carnavalsdingetje. Afgelopen zondag hebben de collega's in het westen van de provincie bij het klunen in Breda al volop emblemen uitgedeeld."

Het doel van de emblemen-actie van de politie: in contact komen met het publiek. "Spreek agenten op straat vooral aan. Als het goed is moeten ze emblemen bij zich hebben. We proberen de drempel weg te nemen. We zijn geen boemannen en goed benaderbaar."

Het embleem van de politie wordt binnenkort ook op het carnavalskostuum van de Luc gestreken. "Ik vier zelf ook carnaval. Het is met de paplepel ingegoten. Mijn werktelefoon gaat uit en ik dompel me in het carnaval."

