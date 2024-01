Weer winst voor veldrijders Van der Poel en Van Empel

1/2 Mathieu van der Poel had het prima naar de zin in Hoogerheide (foto: Orange Pictures).

Het slot van de strijd om de wereldbeker veldrijden is zondag in Hoogerheide in een dubbele Brabantse overwinning geëindigd. Bij de vrouwen won Fem van Empel. Voor de 21-jarige wereldkampioen uit Sint-Michielgestel was het haar zeventiende zege van het seizoen. Mathieu van der Poel maakte zijn favorietenrol bij de mannen waar door – in de regenboogtrui - voor de twaalfde keer te winnen.

Van Empel en Van der Poel verdedigen volgend weekend hun wereldtitel in het Tsjechische Tabor en kunnen dat met een gerust hart doen.

De wereldbeker werd geen prooi voor de twee klasbakken. Bij de vrouwen legde de Rotterdamse Ceylin del Carmen Alvarado hier beslag op; bij de mannen ging de trofee naar de Belg Eli Iserbyt.

Beslissing in laatste ronde

Van der Poel sloeg toe in de laatste ronde van de onder zonnige omstandigheden verreden cross. Een tempoversnelling was teveel voor de concurrentie. Aanvankelijk hield hij zich wat gedeisd. "Het was een pittige inspanning", vertelde de winnaar. "Het moest op een andere manier dan in Hamme. Mijn eerste poging was te kort, bij de tweede ben ik doorgetrokken tot de balken. Het is altijd leuk om te winnen, maar vandaag was het hier helemaal speciaal. Ook", zo zei hij na afloop tegen het Belgische Sporza, "omdat ik er voor moest knokken en ik heb een beetje tactisch gereden."

Met naar eigen zeggen 'verzuurde benen' ging het voor Van der Poel op zijn thuisparcours niet vanzelf. Hij had een pittige trainingsweek op de weg achter de rug en reed dus twee crossen in het weekeinde voor het WK. "Ik ben nu niet zo fris als eerder deze winter, maar ik hoop in Tabor mijn beste benen te hebben."

Het was de 38e wereldbekerzege voor de net 29-jarige coureur, die redelijk ontspannen kan toeleven naar het WK, volgende week zondag in Tabor.

'Zo snel mogelijk de trappen op'

Van Empel voerde juist meteen na de start het tempo op en zag aanvankelijk alleen Nederlands kampioen Lucinda Brand volgen. Puck Pieterse, normaal vaak in de buurt van de wereldkampioen, was ziek geweest en had geen goede dag. In de slotfase sloot de Hongaarse Kata Blanka Vas aan bij het leidende tweetal. Op de trappen kort voor de finish plaatste Van Empel haar aanval. "Blanka en Lucinda waren heel sterk en ik wist dat ik als eerste het asfalt op moest draaien", keek de winnares terug. "Het enige wat ik kon doen, was zo snel mogelijk die trappen oprennen." De tweede plaats was voor de Hongaarse, Brand finishte als derde.

Fem van Empel verdedigt zaterdag haar titel op het WK in het Tsjechische Tabor. "Het geeft uiteraard een goed gevoel om een week voor het WK twee keer te winnen. Het is een ongelooflijk seizoen tot nu toe, ik hoop dat zaterdag de kers op de taart volgt", vertelde de 21-jarige topfavoriete in het flashinterview. Ze reist al vroeg in de week naar Tabor. "Ik ga het parcours goed verkennen en dan is het een kwestie van gezond blijven en hopen dat zaterdag alles op zijn plaats valt."

Van Empel had afgelopen zaterdag nog een cross in het Belgische Hamme gewonnen. "Ik koos voor de aanval, omdat ik mijn eigen tempo wilde rijden. Halverwege de koers hoorde ik de speaker de tijdsverschillen omroepen. Vanaf dat moment ben ik aan de cross van zondag gaan denken. Dat wordt ook weer erg zwaar", zei ze toen.

