Indy van Hees overleefde het stintdrama en leerde leven met haar verdriet

Het stintongeluk in Oss, iets meer dan vijf jaar geleden, staat bij veel mensen nog in het geheugen gegrift. Vier jonge kinderen kwamen daarbij om het leven op het spoor bij station West in Oss. De Stint, een elektrische bolderkar, waarin de kinderen zaten kwam rond negen uur onderweg naar school in botsing met een trein. Indy van Hees (toen 11 jaar) overleefde samen met de bestuurster het vreselijke ongeluk. Haar zusjes Dana (8) en Liva (4) vonden de dood.

De inmiddels zestien jaar oude Indy was maandagavond te gast bij het RTL-programma Humberto. Presentator Tan maakte eind vorig jaar de documentaire 'Vijf jaar na de Stint'. In de tv-studio vertelde Indy over de reacties op de documentaire en hoe ze haar leven na het ongeluk op 20 september 2018 weer heeft opgepakt. "We kregen hele positieve reacties, ook van mensen die ik persoonlijk niet kende. Dat we als gezin heel sterk zijn op dit moment en ik zelf ook", vertelt Indy. "Dat gaf me echt kracht, om van anderen te horen dat ik het goed doe en dat we er samen goed aan doen om op deze manier door te gaan."

"Het maakt niet uit hoe mensen reageren, als ze maar weten wat er is gebeurd."

Aan tafel bij Humberto vertelt Indy dat zij en haar ouders nog vaak worden herinnerd aan het dramatische ongeluk. "Op sommige momenten is het moeilijk om dat met elkaar of met anderen te delen. Mensen kunnen er soms heel ongemakkelijk op reageren, maar dat ben ik eigenlijk inmiddels al wel gewend. En ik leer daar ook mee omgaan. Het maakt ook niet echt uit hoe mensen reageren, als ze maar weten van ons verhaal en wat er is gebeurd." Door het ongeluk heeft Indy in het dagelijks leven nog veel pijn aan haar been. "In het ziekenhuis word ik goed behandeld door de artsen. Met behandelingen kan ik de pijn goed verdragen. Het gaat al beter dan een halfjaar geleden."

"Ik heb leren omgaan met verdriet"