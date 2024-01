Man (28) opgepakt als verdachte van ramkraak juwelier Someren

Een 28-jarige man uit Helmond is dinsdag aangehouden vanwege een ramkraak op een juwelier in Someren vorig jaar. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de ramkraak waarbij met vol geweld een auto de juwelierszaak binnen reed. In heel korte tijd namen drie daders voor 13.000 euro aan sieraden mee.

Omwonenden van de juwelier aan de Kanaalstraat in Someren schrokken die bewuste nacht in augustus wakker van een harde knal. De pui van de juwelier bleek met behulp van een grijze VW Polo en een vuilcontainer volledig te zijn vernield. Razendsnelle ramkraak

Nadat de drie daders hun buit meenamen in de opengebroken winkel, gingen ze er vandoor in een zwarte VW Golf. Alles bij elkaar opgeteld duurde de overval maar één minuut en veertig seconden. Onderzoek van de politie leidde naar de 28-jarige man. In november vorig jaar hield de politie ook drie mannen aan. Twee daarvan zitten op dit moment nog vast, het gaat om een 18-jarige man uit Maarheeze en een 29-jarige man uit Buchten. Bekijk hier de beelden van de ravage na de ramkraak in augustus.