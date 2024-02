Burgemeesters zijn soms ‘harteloos’ bij het sluiten van drugspanden

Brabantse burgemeesters worden regelmatig door de rechter teruggefloten als ze een drugspand hebben gesloten. Volgens de rechter hebben ze niet altijd goed genoeg gekeken naar de gevolgen of niet goed genoeg uitgelegd waarom sluiting nodig is. Als een woonhuis wordt gesloten, komen bewoners soms op straat te staan. Daarbij wordt volgens rechters niet altijd goed gekeken naar bijvoorbeeld medische omstandigheden en of er ook kinderen in een huis wonen.

Rechters zijn strenger gaan kijken naar hoe burgemeesters omgaan met de sluiting van huizen of bedrijven nadat daar bijvoorbeeld drugs of een hennepkwekerij zijn gevonden. Burgemeesters trekken zich daar lang niet altijd iets van aan. Sommige burgemeesters sluiten drugspanden terwijl ze weten dat het bij de rechter geen stand gaat houden.

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Hoogleraar Michel Vols maakt zich zorgen. Hij houdt zich bezig met rechtspraak die met openbare orde te maken heeft. “Je ziet dat burgemeesters niet helemaal begrijpen aan welke eisen ze moeten voldoen om drugspanden te sluiten. Gezinnen zijn daar echt de dupe van en komen door fouten van de overheid op straat te staan.”

Rechters strenger

In februari 2022 deed de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, een belangrijke uitspraak over het sluiten van drugspanden. Omroep Brabant keek naar 67 uitspraken over sluitingen in Brabant van na die datum. Achttien keer verloor de gemeente, bij ongeveer een kwart van de zaken dus.

Rechters kijken nu bijvoorbeeld strenger of het voor de openbare orde en veiligheid echt nodig is om het pand te sluiten. Bij acht van de verloren zaken in Brabant vond de rechter dat dit niet het geval was. Zo had de burgemeester bijvoorbeeld niet genoeg bewijsmateriaal aangeleverd voor de overlast vanuit het pand of dat er werd gedeald in drugs. Ook vond de rechter drie keer dat de voorgenomen sluiting langer duurde dan nodig was om de openbare orde te herstellen.

Minderjarige kinderen

Ook kijken rechters kritischer naar de persoonlijke omstandigheden van mensen die hun huis verliezen. Bij acht Brabantse zaken vond de rechter dat de burgemeester te weinig rekening hield met bijvoorbeeld medische omstandigheden of dat er minderjarige kinderen in het huis wonen. De rechter schrijft in de uitspraken dat het moeilijk is om vervangende woonruimte te vinden en dat huurders bang zijn om op een zwarte lijst te komen, waardoor ze nog moeilijker een nieuw huis kunnen vinden.

