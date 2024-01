Nepagenten organiseerden drugstransport: tot drie jaar cel

Vier mannen die begin 2019 als nepagenten een illegaal internationaal drugstransport organiseerden, hebben gevangenisstraffen van een half jaar tot drie jaar gekregen. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. De drugshandelaren komen uit Oss (twee), Vlijmen en Nijmegen.

De mannen wisten dat met een vrachtwagen uit Spanje, 509 kilo hennep werd gesmokkeld. Het spul was verstopt tussen een lading kaas. De chauffeur wist van niets: hij wist niet dat er drugs in zijn wagen verstopt zaten en dacht vervolgens met echte politiemensen te maken te hebben toen hij op de snelweg een stopteken kreeg.

Twee van de vier mannen waren ter voorbereiding een aantal keer naar Spanje gevlogen om een peilbaken op een vrachtwagen te (laten) plaatsen, zodat zij het voertuig op afstand konden volgen.

In februari 2019 werd de vrachtwagen in ons land opgewacht en op de snelweg A2 bij Zaltbommel tot stoppen gedwongen. Door mannen die zich voordeden als agenten. De nietsvermoedende chauffeur, een man uit Wit-Rusland, werd naar een loods in Oss gebracht, die op naam stond van de vader van een van de mannen uit Oss.

Gestolen politiespullen

In de loods was een kamer ingericht als politiekantoor. De mannen gebruikten hiervoor onder meer spullen die de jongste man had gestolen na een stage bij de politie in Oss. Nadat de vrachtwagen was overgebracht naar de loods werd de Wit-Rus naar de grens gebracht.

Een kleine twee jaar later, in januari 2021, werden de vier verdachten aangehouden. Van hen kreeg een 44-jarige man uit Oss de hoogste straf: drie jaar. Een stadgenoot van 23 werd een gevangenisstraf van zes maanden onvoorwaardelijk opgelegd en voor nog eens dezelfde periode wanneer hij weer de fout ingaat. Een man van 34 uit Vlijmen moet twee jaar en acht maanden brommen en een 49-jarige Nijmegenaar kreeg twee jaar en vier maanden aan zijn broek.

Volgens de rechtbank hebben ze met zijn allen meegewerkt aan een professioneel plan. Ook werd het hen aangewreven dat ze deden alsof ze agenten waren: "Op deze manier wordt het gezag van de politie ernstig ondermijnd."

