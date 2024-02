Marlon B. groef een graf en dumpte zijn ex, maar weet daar niks meer van

Marlon B. (42) uit Hoogeloon hoorde donderdag 24 jaar cel tegen zich eisen voor de rechtbank in Den Bosch. Hij heeft, volgens justitie, zijn ex Silvana Heber (36) vermoord en gedumpt in een graf in het buitengebied. Maar Marlon zegt dat hij daar niets van herinnert. Hij heeft last van geheugenverlies, zo verklaarde hij.

“Jij tolereerde niet dat ze weg wilde”, beet de moeder van Silvana Marlon B. donderdag toe in de rechtszaal. “Je bent een vieze, vuile moordenaar. Ik ging door het lint toen ik hoorde dat m’n dochter dood was en jij houdt je van de domme.”

Marlon B. hield vooral zijn eigen verhaal in de rechtbank. Hij had de moord op Silvana niet gepland en hij had ook geen graf gegraven in het buitengebied tussen Vessem en Hoogeloon, zei hij.

Maar, de hoeveelheid bewijs tegen Marlon B. bleek groot. In de rechtszaal waren talloze verdachte situaties te horen. En B. probeerde die allemaal te weerleggen.

Dankzij een oplettende getuige, die altijd haar hond uitliet aan de Halve Mijl in Veldhoven, weet justitie dat er al dagen voor de moord op Silvana een blauw zeil in de bosrand lag. Na de moord was dat verdwenen, viel de hondenbezitter op. Precies zo’n blauw zeil werd daar op een meter diepte gevonden op het lichaam van Silvana. En daarop nog een zakdoek met dna van Marlon.

Ook de audio-installatie in de Mercedes van Marlon B. bleek goud waard. Die bleek ook gps-gegevens op te slaan, waardoor duidelijk werd dat B. al zes of zeven keer op de plek van het graf was geweest voor de moord. Waarschijnlijk om het graf te graven van 1.20 meter diep. De verklaring van B. dat hij daar wel eens wandelde met zijn zoontje van vier, stak daar wat schril bij af. Zeker omdat het apart is om met een kleuter in een bosgebied te gaan wandelen als het aardedonker is.

Bang voor Marlon

Er waren meer aanwijzingen dat B. Silvana heeft gewurgd en gedumpt. Silvana appte al maanden met vertrouwelingen dat ze weg wilde en bang was voor Marlon. Zo noemde ze hem in haar berichten een psychopaat. Pas op vrijdag 18 november vertelde ze Marlon dat ze de volgende dag ging verhuizen. De volgende ochtend was ze dood.

Er werden bandensporen en sleepsporen gevonden in de achtertuin. Er werd bloed van Silvana gevonden op Marlons broek, in zijn auto en op een raamkozijn. Dat B. de moord gepland heeft, blijkt volgens justitie bijvoorbeeld uit het feit dat hij meerdere keren naar het gebied ging waar Silvana werd begraven en al die keren zijn telefoon thuis liet. Ook kan hij op de vroege zaterdagochtend niet binnen twintig minuten een diep graf hebben gegraven om Silvana in te dumpen.

Geheugenverlies voor in de rechtszaal

B. bekende de moord niet, maar gaf wel toe dat alle sporen naar hem wijzen. Maar tijdens de zitting liet hij geen mogelijkheid onbenut om te vertellen dat hij zich die nacht helaas niet meer herinnert.

De nabestaanden, de officier van justitie en vooral de geraadpleegde psycholoog en psychiater geloven niks van het geheugenverlies van Marlon B. Hij zat ten tijde van de moord in november 2022 niet in de beste periode van zijn leven, maar was gewoon toerekeningsvatbaar. De deskundigen die hem hebben onderzocht, zeggen dat het geheugenverlies van Marlon B. uiterst zeldzaam is en dat hij doet alsof. “Dit soort geheugenverlies komt eigenlijk het meeste voor in de rechtszaal”, zo schamperde een van de rechters. “Hij wist dondersgoed wat hij deed”, zei de officier van justitie.

Vrijdagavond 18 november 2022 leefde Silvana nog toen ze naar bed ging. De volgende ochtend vroeg is ze, volgens justitie, gewurgd en gedumpt. Dat moet gebeurd zijn terwijl de vier kinderen van het samengestelde gezin nog sliepen. Daarna heeft B. Silvana gedumpt in een koud, eenzaam graf, zo schetste de officier van justitie. “Met de bedoeling dat ze nooit gevonden zou worden.”

De oudste dochter van Silvana sprak haar ex-stiefvader in de rechtszaal ferm toe. “Toen ik doorkreeg dat mijn moeder vermist was, wist ik meteen dat jij ermee te maken had”, zo zei ze. “Maar ja, zeg maar eens als twaalf of dertienjarige tegen je moeder dat de man op wie ze verliefd is, niet deugt.”

Door de moord is het gezin hard uiteengerukt. De twee zoontjes van Marlon wonen nu bij hun moeder, met wie Marlon ten tijde van de moord nog in een voogdijzaak verwikkeld was. De oudste dochter van Silvana woont in een pleeggezin, omdat ze geen contact heeft met haar vader, en de jongste dochter woont bij haar eigen vader.

Doodslag

De rechters probeerden verschillende keren Marlon B. te bewegen schoon schip te maken. De familie wil graag een antwoord op de vraag wat er met Silvana is gebeurd, zo werd Marlon voorgehouden. Dan kunnen ze het ook afsluiten. Maar Marlon gaf geen krimp en hield vol dat hij zich niets herinnerde.

De advocaat van Marlon B. vond dat die moest worden vrijgesproken van moord, omdat opzet niet bewezen kan worden. "Maar doodslag wel", zo gaf hij toe. “Er is wel iets gebeurd in die nacht van 19 op 20 november 2022, maar hij weet niet meer wat."

De uitspraak in deze zaak is op 15 februari.

