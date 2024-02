Gastouder wordt beschuldigd van doodslag en achterlaten 1-jarig jongetje

De 45-jarige vrouw die deze week is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 1-jarig jongetje, wordt beschuldigd van doodslag, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast zou de inwoonster van Alphen schuldig zijn aan het in hulpeloze toestand achterlaten van het jongetje.

De vrouw die deze week werd aangehouden was in juni 2022 de gastouder van het kindje. Het jongetje werd naar een ziekenhuis gebracht en overleed twee dagen later. Het kindje bleek na onderzoek door 'toegebracht letsel' om het leven te zijn gekomen, aldus de politie woensdag.

Over wat er destijds precies is gebeurd, kan het OM nog niets zeggen. “Het onderzoek loopt nog, dus het zal ook nog enige tijd duren voordat ze voor de rechter moet verschijnen”, zegt een woordvoerder van het OM. Het onderzoek vergt tijd omdat er sprake is van ‘maatwerk’, zegt ze. “Er moet goed en uitvoerig onderzoek gedaan worden."

Sinds die fatale dag is de gastouderopvang, zo'n vijf jaar na de oprichting, gesloten. "Ze is toen zelf gestopt", zegt een moeder die haar kinderen er ook bracht. "De eigenaresse vertelde dat ze het niet meer kon opbrengen na alles wat er was gebeurd. Als ouders hadden we daar natuurlijk alle begrip voor."

De schok is groot in de buurt van de voormalige gastouderopvang. Het incident in juni 2022 heeft volgens buurtbewoners een enorme impact gehad op het gezin van de 45-jarige gastouder, die samen met haar man en dochter in Alphen woont. "Sindsdien leven ze heel teruggetrokken."

DIT SCHREVEN WE EERDER OVER DEZE ZAAK:

Jongetje (1) overleden bij opvang, gastouder opgepakt

Buurt geschokt na arrestatie gastouder: 'Ze ging eronder gebukt'