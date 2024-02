Bier en kilo's vlees: boeren klaar voor dagenlange blokkades

Kratten bier, flesjes water en zelfs een lading vlees van de slager. De boerenblokkades op de snelwegen tussen Nederland en België kunnen nog dagen duren en dus wordt op verschillende plekken al een flinke voorraad aangelegd. "Misschien staan we hier over een week nog, zeker als de politiek olie op het vuur gooit."

De protesterende boeren zijn boos over onder meer het stikstofbeleid en de in hun ogen te strenge Europese regelgeving. "We hebben niets tegen het milieu. Maar je moet de maatregelen wel in overleg nemen, zodat we als boer ook nog iets kunnen verdienen," vertelt kippenboer Bart Baeyens uit uit het Vlaamse Oud-Turnhout, die samen met andere boeren de A67 bij Hapert blokkeert.

Als het aan hem ligt gaan de huidige plannen 'in de versnipperaar'. "Opnieuw beginnen, samen met mensen die verstand hebben van het boerenbedrijf." Zolang de Belgische overheid dat niet doet, zal hij actie blijven voeren. "In wisseldiensten, zodat we ook op de boerderij kunnen werken. Ik sta ook liever alleen in de stal, maar deze acties zijn echt nodig. We krijgen bevoorrading en slapen thuis."

Kratten bier

Ongeveer 50 boeren blokkeren de snelweg. Ze gooien pallets op een groot vuur. Eerder op de dag heeft een slager kilo's vlees afgegeven en zijn kratten vol bier en flesjes water afgeleverd."

Boer Johan uit het Limburgse Kelpen, staat ook op de A67. "De Belgische boeren hebben ons ook geholpen bij de Nederlandse acties. Voor wat hoort wat", zegt hij. De Nederlandse acties duurden echter nooit langer dan een dag. "Omdat wij door de politie werden weggestuurd. Maar ik verwacht niet dat de Belgische politie dat gaat doen. Die steunen ons juist"

De kans dat de Belgische politie de boeren wegstuurt, is inderdaad klein. De politievakbond bij onze zuiderburen dreigt met acties voor komende week, uit onvrede over de lage lonen. Een overleg daarover met de overheid, dat gepland stond, is op de lange baan geschoven.

Regionale wegen

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers die naar België moeten aan indien mogelijk hun reis uit te stellen. Er zijn wel wat mogelijkheden om nog naar België te komen, maar de regionale wegen liepen eerder op de dag snel vol.