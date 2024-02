Graf van de ouders van Peter Gillis vernield: 'Boos en verdrietig'

Peter Gillis uit Ommel deelt op sociale media een foto van het graf van zijn ouders waarop een vandaal de tekst 'stop tv' heeft geschreven. "Boos en verdrietig dat iemand het in zijn hoofd haalt om het graf van mijn moeder te vernielen", schrijft hij onder de foto.

„Wat doet dit mij pijn, dit is een rustplaats en daar moet je altijd met respect mee omgaan”, schrijft hij verder. „Er is niet alleen op het graf gekalkt, maar er is ook een Delfts blauwe vaas met tweehonderd rozen verdwenen en bordjes zijn vernield. Enorm triest, wat doet dit pijn…”

Het motief van de dader is niet duidelijk. Onlangs werd werd wel bekend dat er ondanks alle perikelen rondom Gillis toch weer een nieuwe reeks van 'Massa is kassa' op de buis komt. Gillis kwam eerder in opspraak omdat hij zijn ex-vriendin zou hebben mishandeld en bedreigd. Deze zaak loopt nog bij de rechter. Daarnaast werd zijn vakantiepark Prinsenmeer per direct gesloten door de gemeente omdat hij zich niet aan de regels zou houden.