Afval wordt niet opgehaald in Den Bosch door onveilige situaties

De gemeente Den Bosch en afvalstoffendienst Den Bosch waarschuwen inwoners dat er de komende twee weken geen afval wordt opgehaald. De straten worden wel schoongehouden, ook tijdens carnaval. "Dit valt onder een andere afdeling en die stort haar afval ergens anders", zegt gemeentewoordvoerder André Bongers.

Al het huisvuil, groenafval, plastic en papier komen samen in overslaghal Treurenburg. Deze is sinds vrijdag gesloten, omdat die volgens de arbeidsinspectie onveilig is. Er rijden daar te veel vuilniswagens, shovels en kraanwagens waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. De hal blijft twee weken dicht en in die tijd moet de gemeente met een oplossing komen, waardoor de opslag weer open kan. Tot die tijd wordt er geen afval opgehaald.

Schone straten

Carnaval valt in deze periode waarin de vuilophaaldiensten noodgedwongen stilliggen. Dit geldt niet voor de schoonmaakdiensten die de straten schoonhouden. Die rijden namelijk rechtstreeks naar de afvalverwerkingsbedrijven waar ze hun vuil kwijt kunnen. "Dat zijn commerciële diensten, die andere contracten hebben dan de gemeentelijke vuilophalers", legt de gemeentewoordvoerder uit.

Ieder jaar worden er met carnaval duizenden tonnen vuil van straten in Brabantgehaald. Zo wordt er alleen al in Bredase binnenstad minimaal 800 ton opgehaald. De vuilnismannen beginnen vaak om vijf uur in de ochtend om ruim voor de eerste feestvierders de straten weer op orde te hebben.

Zo houdt Den Bosch ook dit jaar de binnenstad schoon: