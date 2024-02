Jong stel vrijgesproken van mensenhandel: 'Geen sprake van dwang'

De rechtbank in Breda heeft Sanne S. (27) uit Raamsdonksveer en haar 26-jarige vriend Ertrul S. uit Rotterdam vrijgesproken van mensenhandel. Volgens de rechter staat onvoldoende vast dat het stel drie vrouwen heeft gedwongen om in de prostitutie te werken.

Voor de rechtbank is het wel duidelijk geworden dat de twee verdachten via seksadvertenties op websites de diensten van drie vrouwen hebben aangeboden. Ook zijn er, tussen de zomer van 2021 en die van 2022, seksafspraken gemaakt.

Vooral de mannelijke verdachte was betrokken bij de prostitutiewerkzaamheden. Hij onderhield contact met de klanten, bracht de vrouwen naar de seksafspraken, haalde ze weer op en stuurde hen aan. Hij ontving hiervoor de helft van de opbrengst van de werkzaamheden plus een onkostenvergoeding van 50 euro per dag.

'Geen dwang'

Van dwang is in de ogen van de rechter geen sprake geweest. Zo kan niet worden bewezen dat er geweld is gebruikt, of dat hiermee is gedreigd. Ook bleek niet dat er misbruik is gemaakt van de kwetsbare positie van de vrouwen of dat er sprake was van misleiding. Seksuele uitbuiting kan dan ook volgens de rechtbank niet ‘wettig en overtuigend bewezen' worden. Vandaar dat de Raamsdonkveerse en de Rotterdammer zijn vrijgesproken van mensenhandel.

De uitspraak moet een hard gelag zijn voor de slachtoffers. Zij vinden dat ze wel degelijk uitgebuit zijn en ze voelen zich tot op de dag van vandaag slecht over wat er is gebeurd. Hun advocaten eisten flinke schadevergoedingen.

Stevige eisen

Ook voor het Openbaar Ministerie moet de uitspraak een tegenvaller zijn. Dat had 42 en 30 maanden cel geëist tegen Ertrul en Sanne. De Rotterdammer heeft vanwege de aanklacht veertien maanden vastgezeten. De vrouw uit Raamsdonkveer was al op vrije voeten.

Sanne S. moet wel een boete van 500 euro betalen, omdat zij een van de drie vrouwen heeft mishandeld. Dit gebeurde na een ruzie omdat ze in haar auto gereden had. Ook Ertrul S. kwam er niet zonder straf vanaf. Hij gaat voor een maand de cel in voor het bezit van harddrugs en drugshandel.

