'Tinnitus gaat nooit meer over', oorartsen adviseren oordopjes met carnaval

Als je dit weekend carnaval gaat vieren, heb je misschien al oordoppen klaarliggen. Ze zijn tegenwoordig in elk carnavalskleurtje te krijgen en op sommige plekken worden ze zelfs gratis uitgedeeld. Maar nog lang niet iedereen doet oordoppen in tijdens carnaval. En daar maken artsen zich zorgen over. “Tinnitus gaat nooit meer over”, waarschuwt KNO-arts Susanne Balter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Samen met haar collega’s deelde ze donderdag in de ontvangsthal van het ziekenhuis gratis oordoppen uit, of zoals ze ze zelf noemen: Kwekdempers. “We kijken toch wel met enige huivering naar komende week”, vertelt ze. “Het geluid mag op 103 decibel staan en dat kan zonder oordoppen al na vijf minuten schade opleveren. Daar zijn mensen zich niet van bewust en dus gaan ze carnaval maar onvoorbereid tegemoet.”

De 36-jarige Louise uit Den Bosch kan erover meepraten. Hoewel ze voor haar gevoel nooit overdreven vaak tussen harde muziek stond, liep ze toch gehoorschade op. “Ik ging weleens op stap, maar stond nooit wekelijks stampend in de kroeg. Toch kreeg ik ineens een piep in mijn oor en nu loop ik bij de KNO-arts voor gehoorproblemen”, vertelt ze.

Met als gevolg voor sommige mensen: een blijvende piep in het oor, oftewel tinnitus. Op dit moment hebben twee miljoen mensen in Nederland daar last van. En die patiënten worden steeds jonger, zo blijkt uit cijfers van patiëntenvereniging Hoormij . Op dit moment loopt zelfs twintig procent van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar rond met de aandoening.

Hoeveel mensen er precies tijdens carnaval gehoorschade oplopen is lastig te zeggen. Tinnitus ontstaat bij de meeste mensen namelijk pas na verloop van tijd, legt KNO-arts Ferdinand Timmer van het Amphia Ziekenhuis in Breda uit.

“Bij heel gevoelige mensen ontstaat er tijdens carnaval een piep die nooit meer weggaat. Dat is natuurlijk dramatisch. Bij de meeste mensen trekt die piep weg, maar dat is wel een alarmsignaal”, zegt Timmer. “In een kroeg bouwt de schade zich geleidelijk op, maar je weet nooit wanneer jouw emmertje overloopt. Voor hetzelfde geld is dat volgende week en loop je de rest van je leven met een piep in je oren.”

Louise neemt de oordopjes in het Jeroen Bosch Ziekenhuis dankbaar aan. En ook steeds meer anderen schaffen ze aan of laten ze zelfs op maat maken bij een audicien. Daar zijn de artsen uit het JBZ en het Amphia blij mee. "Toen ik twintig jaar geleden in de kroeg stond was er niemand met gehoorbeschermers. Nu raakt het steeds meer geaccepteerd", zegt Ferdinand Timmer.

Toch onderschatten een heleboel mensen nog steeds wat die harde muziek kan doen. “Voor iedereen is de beleving van geluid anders natuurlijk”, geeft Timmer toe. “Sommige mensen genieten van het harde geluid, maar als je er te lang in staat of gevoelig bent, loop je schade op. Denk aan je oren en neem die doppen mee.”

Wanneer is muziek schadelijk voor je oren?

Volgens audiologen kunnen we acht uur lang blootgesteld worden aan geluid van 80 decibel. Elke 3 decibel erbij betekent een verdubbeling van het geluid. Een paar decibel meer lijkt dus niet zoveel, maar je kan er de helft minder lang in staan. Tijdens carnaval, maar ook op festivals wordt maximaal 103 decibel aangehouden. Zonder oordoppen leidt dat al na vijf minuten tot schade. Draag je wel oordoppen, dan kan je er 20 decibel vanaf halen. En dan kan je dus rustig urenlang in een lawaaierige kroeg of tussen de harde dreunen op een dancefestival staan.