Rechter fluit gemeente terug: 50 flexwoningen mogen er niet komen

Een forse tegenvaller voor de gemeente Meierijstad. Ze moet van de rechtbank bijna vijftig flexwoningen schrappen die waren voorzien aan de Bremweg bij het sportpark van RKSV Schijndel. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de 96 andere, tijdelijke behuizingen, die hier zijn gepland.

De woningen zijn bedoeld voor gevluchte Oekraïners, statushouders, jongeren en spoedzoekers. Ze zouden de komende vijftien jaar onderdak moeten bieden aan driehonderd bewoners.

Vraagtekens bij vergunning

De rechtbank tikte in de uitspraak de gemeente op de vingers. Meierijstad was al aan de voorbereidingen voor de huisvesting begonnen, terwijl hiervoor nog geen vergunning was verstrekt. De rechter snapt de urgentie, want net als alle andere gemeenten in ons land is Meierijstad verplicht om asielzoekers, statushouders, vluchtelingen, ontheemden of anderen een woning aan te bieden. Maar juist als gemeente moet je dan het goede voorbeeld geven. Bovendien, stelt de rechter ook, is het de vraag of voor de plannen wel een vergunning kan worden verstrekt.

De voornaamste, inhoudelijke reden van de zogeheten voorzieningenrechter om een streep te halen door een deel van de plannen is de terechte vrees van omwonenden voor onveilige verkeerssituaties. Zo had de gemeente veel te veel parkeerplaatsen willen laten aanleggen.

De plannen voor de huisvesting werden een jaar geleden gepresenteerd. Diverse omwonenden en een natuurorganisatie zitten hier niet op te wachten. Ze vinden de plek niet geschikt, uit angst voor verkeersonveilige situaties en parkeeroverlast. Ook maken ze zich zorgen over een dassenburcht.

'College moet eigen gemeente terechtwijzen'

Verder steekt het hen dat voor de bouwplannen bijna bomen waren omgehakt en dat er funderingswerkzaamheden zijn verricht, terwijl hiervoor geen vergunning was verstrekt. Daarom werd het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, waar Schijndel onder valt, al gevraagd in actie te komen. Om zichzelf in feite terug te fluiten.

B en W wezen het verzoek af, waarna tientallen belanghebbenden zich woensdag bij de rechtbank in Den Bosch verzamelden om hun bezwaren kracht bij te zetten. De rechter gaf hen deels gelijk, want ongeveer een derde van de geplande flexwoningen mag dus niet geplaatst worden bij de kruising van de Bremweg en de Heiweg. Nu niet en in de toekomst ook niet.

Mocht de gemeente Meierijstad deze uitspraak aan haar laars lappen, dan moet ze per week een dwangsom van 15.000 euro betalen.

