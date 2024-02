Frank en zijn katten hebben eindelijk een rustige plek voor hun caravan

Frank en zijn vier katten zijn weg langs de snelweg. Een tijdje woonden ze aan de A50 bij Uden omdat Frank zijn huis uitgezet was. Twee Udenaren konden dat niet aanzien en hebben hem een rustige plek gegeven. “Ik las het verhaal en vond het schandalig”, zegt Iwan, een van de weldoeners.

Iwan las woensdagochtend bij Omroep Brabant het verhaal van Frank. “Ik had hem al een paar keer langs de snelweg zien staan, maar wist toen niet precies wat er aan de hand was.” Nadat Iwan het verhaal gelezen had, belde hij een vriend met wie hij een stuk land deelt. “Hij vond het meteen een goed idee om Frank te helpen."

Woensdagavond hebben ze Frank, zijn katten en de caravan verhuisd naar een weiland ergens in Uden. "We hebben wel gezegd dat hij het netjes moet houden en dat de buurt geen last van hem moet hebben."

Iwan noemt het schandalig dat de gemeente zo omgaat met een inwoner van Uden. “Een paar honderd meter verderop hebben ze plek voor twee tot driehonderd vluchtelingen. Maar iemand met pech laten ze in de steek.”