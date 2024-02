PVV en VVD willen meer zware criminelen in Vught: plek voor acht cellen

Een oud pand op het terrein van de PI Vught moet verbouwd worden zodat er plek is voor acht cellen voor de zwaarste criminelen. Die verbouwing kost 30 miljoen euro. "Er zijn meer plekken voor criminele kopstukken nodig", schrijven VVD en PVV in een plan dat ze hebben ingediend. "De beste plek is Vught."

Daar zit immers al de EBI (Extra Beveilgde Inrichting) waar criminele kopstukken zoals Ridouan Taghi en Willem Holleeder vastzitten. "In Vught is specifieke ervaring opgedaan met de beveiliging van criminele kopstukken."

Bovendien staan op het terrein van de PI Vught meerdere panden leeg. De PVV en VVD hebben de TEBI (Tijdelijke Extra Beveiligde Inrichting) op het oog. Die werd in 1993 geopend nadat meerdere criminelen uit verschillende gevangenissen in Nederland waren ontsnapt. In de TEBI zaten 33 cellen. Het complex is gebouwd in de tweede wereldoorlog door de Duitse bezetter.

"Dit gebouw kan met een verbouwing bijna EBI-waardig gemaakt worden en er kunnen minimaal acht cellen komen", aldus de twee politieke partijen donderdag in een voorstel dat ze hebben ingediend tijdens een begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Demissionair minister Franc Weerwind is geen voorstander van het plan. Er worden al op andere plekken speciale cellen gebouwd voor de gevaarlijkste criminelen. Zo is de gevangenis in Sittard de vijfde in het land die zo'n Afdeling Intensief Toezicht (AIT) krijgt, een soort EBI-light. Ze zijn er tijdelijk, tot de tweede EBI in Vlissingen af is.

Inwoners van Vught maakten zich lange tijd zorgen over de zware criminelen, die tijdens het transport door woonwijken kwamen. In januari is er echter een nieuwe weg geopend, waardoor gevangenen niet meer dwars door het dorp hoeven. Omdat de route door een beschermd natuurgebied loopt, ligt de weg er in principe maximaal 10 jaar.

