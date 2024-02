Meer praten over voortekenen van vrouwenmoord: 'Al red je maar één leven'

Clarinda van den Bersselaar, Gea Godwaldt, Yke Engel en Silvana Heber. Allemaal vrouwen die om het leven zijn gebracht door een man die ze goed kenden. Het Tilburgse raadslid Aziza Aboulkacem zet zich in tegen femicide en maakt zich hard om te voorkomen dat vrouwen slachtoffer worden van moord of doodslag door een geliefde.

Aboulkacem is PvdA-raadslid, maar spreekt ook op uitvaarten. Eén uitvaart blijft haar voor altijd bij, de uitvaart van Yke Engel. De Tilburgse vrouw werd gedood door haar mannelijke huisgenoot die in een psychose zat. "Haar uitvaart begeleiden was een pittig verzoek, maar ik heb het wel gedaan en daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Het heeft mij gek genoeg iets heel moois gebracht, namelijk de band die ik heb met de moeder van Yke en haar zus."

"Hij voelde zich sterker dan haar."

Het verhaal van Yke raakte haar en daarom zet het raadslid zich sindsdien in tegen dit soort moorden. "Zij vertrouwde hem en gaf hem onderdak. Maar hij voelde zich sterker dan haar en dacht dat hij dit wel kon doen omdat zij een vrouw was. Ze heeft gevochten voor haar leven, maar hij was gewoon sterker dan zij." De moord op Yke valt volgens Aboulkacem onder de term femicide, die je steeds vaker hoort in de media en bij het Openbaar Ministerie. De definitie is lastig, niet alle moorden op een vrouw vallen eronder. De machtsverhouding tussen mannen en vrouwen speelt een belangrijke rol. Uit cijfers van het CBS blijkt dat bij meer dan de helft van de moorden op vrouwen in Nederland, de dader een geliefde of ex-partner is. Het gaat echter niet altijd om een (ex-)partner. "Voor mij is de moord op Yke pure femicide en ik probeer het de aandacht te geven, omdat het niet alleen over een partner of ex-partner gaat die een vrouw ombrengt. Dat is in veel gevallen wel zo, maar het kan ook een andere bekende zijn, zoals in het geval van Yke een huisgenoot."

"Ik wil dit onderwerp levend houden."

Samen met andere partijen gaat Aboulkacem de strijd tegen femicide aan. "In juli 2023 is een motie ingediend in de Tilburgse gemeenteraad door ONS Tilburg en 50Plus. Ik ben daar later op aangehaakt omdat ik het zo'n belangrijk onderwerp vind. De dood van Yke hoeft niet het einde te zijn. Ik wil dit onderwerp levend houden." Dat doet ze vooral door het onderwerp onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. "Ik weet zeker dat er vrouwen zijn die dit lezen die een (ex-)partner hebben of in een situatie zitten zoals Yke. Als we maar twee vrouwen kunnen redden van zo'n vreselijke dood, zou dat voor mij al een heel grote winst zijn."

"Belangrijk om erover te praten."

Volgens het raadslid is educatie hierbij belangrijk. "Voor de mensen die in zo'n situatie zitten, maar ook voor hulpverleners die ermee te maken krijgen. Misschien heb je wel een vriendin van wie je vermoedt dat de partner helemaal niet zo vriendelijk meer is als de voordeur dichtgaat? Dat soort voortekenen zijn belangrijk om over te praten. " En dat doen we volgens haar samen. "Ik denk echt dat wij hier met zijn alleen iets aan kunnen doen. Als wij er over praten en vertellen dat het echt vaak voorkomt, hoop ik dat iemand het oppikt en ook het gesprek aangaat met familie of vrienden." Aboulkacem zal het thema in ieder geval niet zomaar loslaten. "Of ik nu nog raadslid ben over twee jaar of niet, ik blijf me ervoor inzetten. Het thema zal voor mij altijd blijven leven." De nieuwe HOE..? vertelt hoe je signalen en patronen die kunnen lijden tot partnermoord kunt herkennen.