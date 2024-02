Grootse optocht in een klein dorp, zo zag de stoet op Den Haaykaant eruit

De optocht op Den Haaykaant (Raamsdonk) staat al jaren bekend om zijn prachtige en vaak enorme praalwagens. Deze zaterdag was dat niet anders, dit jaar met het motto 'Wai laote oos nie vange'. De kleurrijke stoet vertrok vanaf het Kerkplein en nam het hele centrum in bezit. 34 groepen en wagens trokken door het dorp, we zetten de elf meest indrukwekkende foto's voor je op een rij.

De grote carnavalsoptocht op Den Haaykaant (Raamsdonksveer)(foto: EYE4images).

