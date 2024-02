3 Uurkes Vurraf 2024 zit erop maar gelukkig hebben we de foto's nog

Het Stadhuisplein in Eindhoven trilt nog na van Snollebollekes zijn Links, Rechts en ook 'Bij ons in Brabant van René Schuurmans galmt nog na. Maar toch zit 3 Uurkes Vurraf er weer op. Gelukkig hebben we de foto's nog en zijn er nog vier dagen carnaval te gaan.

Met artiesten als Lamme Frans, Jan Biggel, Mosterd na de Maaltijd, Huub Hangop, Marco Schuitmaker en Veul Gère werd het publiek van 3 Uurkes Vurraf drie uur lang getrakteerd op de beste carnavalsmuziek. Voor CV De Weggooiers uit Oosterhout werd de officiele start van carnaval er eentje om nooit te vergeten. Hun nummer 'Nog un likkie!' werd door het publiek uitgeroepen tot de beste carnavalshit van 2024. De groep debuteerde op 3 Uurkes Vurraf en won ook nog eens Kies je Kraker. Mooie plaatjes

Onze fotografen maakte heel veel mooie plaatjes tijdens 3 Uurkes Vurraf en we kozen de elf gaafste voor je uit. Maar alle foto's vind je in ons grote fotoalbum op Facebook.

Deze dames hebben zin in 3 Uurkes Vurraf (foto: EYE4images).

Gebroeders Rossig bij 3 Uurkes Vurraf (foto: EYE4images).

Lamme Frans en Jordy Graat bij 3 Uurkes Vurraf (foto: EYE4images).

3 Uurkes Vurraf is ook dit jaar weer op het Stadhuisplein van Lampegat (foto: EYE4images).

Al die sjaals blijven indrukwekkend tijdens 3 Uurkes Vurraf (foto: EYE4images).

Met afstand de grootste carnavalskostuums van 3 Uurkes Vurraf (foto: EYE4images).

Het publiek ziet er weer fantastisch uit (foto: EYE4images).

Mosterd na de Maaltijd en BB Ullie op het podium van 3 Uurkes Vurraf (foto: EYE4images).

Het is pas feest als Lamme Frans in zijn politieauto is geweest (foto: EYE4images).

Feest bij Ferry de Lits met zijn Viva Cerveza (foto: EYE4images).