3 Uurkes Vurraf gemist? Geen zorgen want hier kan je het feest terugkijken

Het is carnaval! Op het Stadhuisplein in Lampegat werd vrijdag het feest der feesten officieel afgetrapt met 3 Uurkes Vurraf. De beste carnavalsartiesten trokken voorbij in de tent van Roeptoetgat. Evenals bergen confetti, meters bier, heel veel leut en een uitzinnig publiek. Alleen wat als je 3 Uurkes Vurraf gemist hebt? Geen paniek, de oplossing vind je hieronder. Je kan namelijk het hele festijn terugkijken.

