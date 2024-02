De lichtjesoptocht is voorbij, dit zijn de mooiste foto's uit Zwammegat

Het was een spectaculaire lichtjesoptocht in Zwammegat (Standdaarbuiten). De sprookjesachtige stoet is een fenomeen in Brabant en daarbuiten. Zaterdagavond stonden er zelfs files richting het dorp. We hebben de 11 meest indrukwekkende foto's voor je geselecteerd.

De wagens in de lichtjesoptocht waren weer spectaculair met lichteffecten, vuurwerk, vlammenwerpers en rookkanonnen.