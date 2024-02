Het mysterie van carnaval in Hellevegerslaand ontrafeld

Stipt om elf over drie was het zover in Hellevegersland: Helleveegje werd uit haar bed gehaald en op een sokkel gezet. Een traditie die in 2020 met carnaval in Hellevegerslaand (Hedikhuizen) in ere werd hersteld. Dinsdagavond om elf over negen wordt ze weer in bed gelegd en dan mag ze opnieuw een jaar lang slapen, zo hoort onze verslaggever die het feest der feesten zondag meeviert in het gehucht dat volgens de inwoners zelf niet meer is dan een groot kruispunt.

Maar waar komt de traditie van Helleveegje, een heksenpop, dan vandaan? Voor velen een vraag, een mysterie zelfs. Al heeft het volgens Marjan van Geffen, een van de initiatiefnemers achter carnaval in Hellevegerslaand, te maken met het Hellsend. Een gedeelte van de Maas bij Hedikhuizen waar het vroeger spookte. Volgens haar komt daar de term Helleveger vandaan. In ere hersteld

In 2019 vroeg de burgemeester van de gemeente Heusden zich af waarom Hedikhuizen met carnaval geen eigen komborden had. Alle andere kernen in de gemeente hadden dat wel. Het zette de inwoners van Hedikhuizen aan het denken en ze besloten carnaval te omarmen. Een jaar later werd carnaval, na een stilte van zo'n 35 jaar, nieuw leven ingeblazen. Het was volgens Van Geffen op dat moment ook meteen duidelijk dat de naam Hellevegerslaand in ere moest worden hersteld. Zo geschiedde: de Hellevegers kwamen terug en daarmee ook het Helleveegje. En daar zijn zo'n zeventig van de in totaal tweehonderd inwoners maar wat blij mee. Hedikhuizen is voor hen sinds enkele jaren weer de 'place to be' met carnaval, zo vertellen ze enthousiast. "Wat carnaval hier zo leuk maakt? Het feit dat iedereen elkaar kent", zegt iemand. Oeteldonk?

En op de vraag of het in Oeteldonk niet leuker is, is het antwoord van een ander heel duidelijk. "Nee hoor, daar discrimineren ze en kom ik er in mijn paars/gele pekske niet in." Hoewel veel Hellevegers wel een kijkje nemen bij de optocht in Knotwilgendam (Vlijmen) keert iedereen daarna weer snel terug naar het eigen dorpje.