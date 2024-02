Zo haalde Oeteldonk zijn prins, boer Knillis en Hendrien binnen

Carnaval in Oeteldonk gaat net iets anders dan in de meeste andere Brabantse plaatsen. In de provinciehoofdstad wordt de Bourgondische variant van het feest gevierd. Voor de plaatjes maakt het niet uit, want Oeteldonk straalde zondag tijdens de intocht van Z.K.H. Prins Amadeiro XXVI en de onthulling van Boer Knillis. En omdat het een schrikkeljaar is, stond huishoudster Hendrien er ook weer bij op de Markt. Mensen kwamen met tienduizenden tegelijk naar Oeteldonk en wij hebben de elf mooiste plaatjes voor je uitgezocht.

Wachten op de aankomst van de prins op Oeteldonk Centraol (foto: EYE4images).

Wachten op de aankomst van de prins op het perron (EYE4images).

Zo druk was het in Oeteldonk (foto: EYE4images).

De intocht van de prins is pas het begin van een dag vol tradities in Oeteldonk (foto: EYE4images).