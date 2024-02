Omstreden religieus centrum van Tom de Wal past niet in bestemmingsplan

De plannen voor de bouw van een hypermodern, splinternieuw religieus centrum in het kleine dorpje Dussen, laten nog even op zich wachten. De plannen van de religieuze organisatie van Tom de Wal zijn in strijd met het huidige bestemmingsplan. De Wal wil een groot evenementencentrum bouwen. Daar wil hij onder andere genezings- en bevrijdingsdiensten gaan organiseren. Tijdens zo'n dienst zou je genezen kunnen worden van ziektes of bevrijd van demonen. Buurtbewoners zijn niet blij en drie van hen hebben al een reactie ingediend bij de gemeente.

Aan de Oude Kerkstraat in Dussen is het nu nog rustig, maar als het aan Tom de Wal ligt, komt er een evenementencentrum waar plek is voor zo'n 1775 gasten. Aan de overkant van de straat komt een grote parkeerplaats. Voor de parkeerplaats heeft de huidige locatie, waar voorheen een partycentrum zat, al een vergunning voor 400 auto's. Voor de nieuwbouwlocatie heeft de Wal in december vorig jaar een vergunning aangevraagd.

Normaal duurt de behandeling van zo'n vergunningsaanvraag acht weken. Maar het college van de gemeente Altena laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat de gemeente langer de tijd nodig heeft om de vergunningsaanvraag te beoordelen, namelijk zo'n zes maanden.

Volgens de gemeente is het plan fors groter dan de bestaande bebouwing. Drie buurtbewoners hebben al een inhoudelijke reactie ingediend. Deze neemt de gemeente mee in de beoordeling van het plan van de Wal. Dit is geen officieel bezwaar, dat kan pas vlak voordat de gemeente de vergunning uiteindelijk verleent of weigert. Dan krijgt iedereen de mogelijkheid om bezwaar te maken op het besluit. Daarna volgt dan het definitieve besluit.

121 meter lang

Een van de inhoudelijke reacties op het plan komt van Helga Gardenier en Rob Suykens. Zij startten eerder al een petitie tegen de komst van het religieuze centrum. Gardenier is niet verrast dat het proces langer gaat duren. "Ik had het wel verwacht. Ik zou het heel bijzonder vinden als zo'n besluit over zo'n groot complex in korte tijd wordt genomen. Het is fijn dat ze er de tijd voor nemen."

Gardenier schrok wel van de lengte van het totale gebouw in de plannen. "Ik heb de tekeningen eerder al uitvoerig bekeken, maar nu ik alle stukken heb ingezien wees iemand me erop dat het gebouw 121 meter lang wordt. Dat is gewoon het gehele perceel. Het wordt echt heel groot."

'Vieren wat God aan het doen is'

Voor de bouw van het nieuwe pand heeft De Wal zo'n acht miljoen euro nodig. In een video op de Facebookpagina van Frontrunners Ministries vertelt hij dat hij graag samen wil 'vieren wat God aan het doen is'. "In december en januari hebben we al een miljoen euro opgehaald", zegt hij. In februari verwacht hij nog zo'n 500.000 euro op te halen.

In de podcast 'Op Hoop van Zegen' vertellen Helga Gardenier en andere buurtbewoners uitgebreid over hun zorgen rond de komst van Frontrunners Ministries.