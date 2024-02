Johan slaat bier voor de kroeg in bij supermarkt: ‘Scheelt 2,50 per kratje'

Boodschappen die alsmaar duurder worden, extra btw op frisdrank en ook de gemeentebelasting gaat flink omhoog. Veel mensen moeten steeds meer op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? In onze serie Duurder Leven vertelt horecaman Johan de Greef (59) uit Eindhoven hoe het hem lukt om de biertjes voor zijn klanten aantrekkelijk geprijsd te houden.

Johan runt twee kroegen in de wijk Woensel in Eindhoven en brengt dagelijks een bezoekje aan de supermarkt om de biervoorraad aan te vullen.

Zoveel kratten bier, hoeveel bespaar je daarmee?

"Bij de groothandel is een kratje bier 2,50 euro duurder dan bij de supermarkt. Als ik m'n wagen zo vol laad, bespaar ik zo'n honderd euro. Het is alleen bier wat ik hier koop, sterke drank hebben ze niet. Frisdrank verkopen ze hier alleen in plastic flessen, wij gebruiken alleen glaswerk."

Loopt het café nog goed of merk je dat het lastiger wordt?

"De klanten blijven gewoon komen. We hebben in iedere kroeg zo'n twintig vaste klanten per dag. Daarom kom ik hier ook iedere dag bier halen."

Wat is het geheim van jullie goedlopende kroegen?

"We zijn goedkoop. We zijn zo'n 0,75 cent tot een euro goedkoper per pilsje. Bij ons kost een flesje bier twee euro. We zijn ooit één keer omhoog gegaan in prijs, van 1,50 euro naar twee euro, daarna niet meer."

Nooit overwogen om te stoppen omdat alles zo duur is?

"Nee, we zijn altijd doorgegaan. Zelf bezuinig ik in m'n privéleven ook niet echt. Ik blijf gewoon hetzelfde doen. Vakanties gaan ook gewoon door, ik ga ieder jaar naar de Canarische eilanden."