Hans gaat altijd de grens over om te tanken, dat scheelt 35 cent per liter

Boodschappen die alsmaar duurder worden, extra btw op frisdrank en nu gaat de gemeentebelasting ook flink omhoog. Mensen moeten steeds meer op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? In onze serie Duurder Leven vertelt Hans (69) uit Veldhoven: "De verhuizing naar ons appartement was een slimme zet. Vroeger zaten we te blauwbekken, nu is het heerlijk warm."

Hans Vissers (69) woont samen met zijn vrouw in Veldhoven. Ze hebben twee zoons.

Waar let je op bij de dagelijkse boodschappen?

"Aanbiedingen hou ik altijd in de gaten. Twee voor één, dat soort zaken. En ik kies ook voor de goedkope merken, dat scheelt behoorlijk. Vlees is echt duur geworden, en eieren ook. Die zijn nu rond de 3 euro per doosje, terwijl je daar vroeger bijna de helft minder voor betaalde. Dat er nu weer extra btw wordt gezet op de frisdranken en het alcoholvrije bier, vind ik een slechte zaak. Ze moeten het weer terugzetten naar die 6 procent. Want die extra miljoenen die de overheid daarmee verdient, die gaan echt niet naar ons toe, hoor."

Hoe merk je nog meer dat het leven duurder is geworden?

"De benzineprijs is momenteel torenhoog, daarom ga ik in het buitenland tanken. In België scheelt het 35 cent per liter, dat is een bezoekje over de grens absoluut waard. Ik rij eens in de vier weken naar Lommel, een rit van 23 kilometer. Daar gooi ik m’n tank vol plus een jerrycan, dan heb ik weer een voorraadje, 60 liter in totaal. Binnen een uur ben ik op en neer geweest. Het is echt de moeite waard, want met iedere rit besparen ik 20 euro aan brandstof. En ik ben niet de enige, want in het weekend staan er rijen Nederlanders bij die pomp."

Hoe zit ’t met de stroom- en gasrekening?

"Het is momenteel flink aan het vriezen, dus de verwarming staat goed te branden. Zo lang ik het nog kan betalen, is het gewoon lekker warm in huis, want kou lijden kunnen we nog altijd. Gas hebben we niet, ons appartement wordt verwarmd door restwarmte. In onze wijk in Veldhoven werken ze met een soort stadsverwarming. De warmte komt van bedrijven die leveren aan de Eteck (een leverancier van duurzame warmte, red.) Het warme water en de vloerverwarming komen op die manier bij ons terecht en dat scheelt een hoop in kosten. Ik betaal 133 euro per maand. Voor de elektriciteit zitten we op maandelijks op 35 euro. En daar krijgen we nog een flink bedrag van terug met de eindafrekening."

Zijn er andere manieren waarop je geld bespaart?

"De verhuizing naar ons appartement was een slimme zet. Ruim twee jaar geleden woonden we in Eindhoven in een oud huis met energielabel E. Hartstikke koud was het daar. Gisteren was ik op bezoek bij mijn oude buurman, het was er 18 graden en hij had echt moeite om het warm te krijgen. Ik ben er echt op vooruit gegaan, het is heel aangenaam bij ons binnen, met energielabel A."

Gaan jullie dit jaar op vakantie?

"Daar besparen we niet op. Een vijfdaagse trip naar een all-inclusive-hotel hier in Nederland staat al gepland. Daarvoor betalen we 400 euro per persoon, en dan krijg je ontbijt, lunch en diner. En tussen vijf uur ‘s middags tot twaalf uur ’s nachts is de frisdrank, bier en wijn ook gratis. Live muziek erbij, alles zit erop en eraan. Normaal gaan we in de zomer altijd naar Turkije, ook all-inclusive, maar dat is een stuk duurder geworden. Voor een vliegticket betaal je nu zo’n 400 euro meer dan een paar jaar geleden."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Thomas en Kimberly willen samenwonen, maar de huur is onbetaalbaar

Malu koopt die grote pot pindakaas niet meer, want die is te duur

Hassan (49) en zijn gezin van vier kinderen douchen nog één keer per week