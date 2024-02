Maayke kocht drie kazen voor 40 euro: 'Dan schrik je je echt te pletter'

Boodschappen die alsmaar duurder worden, extra btw op frisdrank en ook de gemeentebelasting gaat flink omhoog. Veel mensen moeten steeds meer op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? In onze serie Duurder Leven vertelt Maayke (33) uit Eindhoven: "In de winter hadden we wel vaak een raam open staan, maar tegenwoordig niet meer."

Maayke is zelfstandig HR-adviseur en woont samen met haar man en twee kinderen in een nieuwbouwhuis in Eindhoven.

Hoe bespaar je als je boodschappen gaat doen?

Ik denk dat ik wel bewuster boodschappen ben gaan doen. Ik kijk meer naar aanbiedingen dan voorheen en ga ook naar verschillende winkels. Er zijn geen dingen die we echt niet meer kopen. We zijn zojuist al bij een andere supermarkt geweest voor boodschappen en nu gaan we nog even langs bij Nettorama.

Waarom bezoek je twee supermarkten?

We waren wat vergeten bij de Albert Heijn en kwamen hier toevallig langs. Albert Heijn vind ik een veel fijnere winkel, daar doe ik de wekelijkse boodschappen. Maar bij Nettorama scheelt het veel in prijs. Sommige producten koop ik dan ook altijd hier. Zo is een kuipje boter hier vijftig cent goedkoper. Ik kom wel altijd vroeg in de ochtend op maandag of woensdag. Dan is het wat rustiger, want eigenlijk vind ik het een verschrikkelijke winkel. Het is een beetje aftands, ik kom er niet met veel plezier.

Wat valt je op in de supermarkt, wat vind je vooral heel duur geworden?

Zuivel, boter en kaas, dat vind ik heel duur geworden. Daar schrik ik al gauw van. Maar laatst heb ik een keer verse kaas gekocht bij een kaasboer, nou dan schrik je je helemaal te pletter. Ik had drie stukken kaas: oude, jonge en eentje met Italiaanse kruiden. Dat kostte me bijna veertig euro. Ze waren wel superlekker maar dat doen we niet iedere week.

Hoe is het gesteld met jullie energieverbruik?

We hebben stadsverwarming, dat is wel goedkoper dan gas. Ons huis is zeven jaar oud, dus best goed geïsoleerd. We hadden de thermostaat al nooit heel hoog ingesteld, nu misschien een graadje lager dan voorheen. Maar ons huis houdt de warmte goed vast. In de winter hadden we wel vaak een raam openstaan, tegenwoordig niet meer. Nu gooi ik het even een half uurtje open voordat we naar bed gaan, en dan doe ik ze weer dicht.

Gaan jullie op vakantie of wordt daar op bezuinigd?

Nee nee, vakanties zijn bij ons echt heilig. Daar gaan we echt niet op bezuinigen. We vinden het heel fijn om als gezin even af te schakelen. Ik werk voor mezelf en mijn man heeft een drukke baan. We gaan binnenkort naar Dubai en in de zomer naar Spanje, ook in de herfstvakantie proberen we vaak nog wat zon te pakken. We boeken meestal een hotel of appartement, kamperen is niet voor mij weggelegd. Maar onze kinderen vermaken zich ook prima in een hotel met een zwembad en kidsclub. Dan zitten wij er zelf net iets fijner bij.

