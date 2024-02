Voorlopig geen asielzoekers in voormalig hotel in Den Bosch

Er komen voorlopig geen asielzoekers in het voormalige Mövenpick Hotel in Den Bosch. De rechtbank heeft een vergunning voor een tijdelijke opvang geschorst. De vergunning was maandag nog door het college van burgemeester en wethouders verstrekt. Direct hierna werd dat besluit bij de rechtbank aangevochten.

De rechtszaak was aangespannen namens omwonenden. Zij hadden tot maandag geen bezwaar kunnen aantekenen tegen een formeel besluit van de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om in het voormalige hotel aan het Pettelaarpark 250 asielzoekers onder te brengen. Door hiervoor een vergunning te verlenen, kwam die mogelijkheid er wel.

De rechter heeft de vergunning geschorst tot het moment dat de rechter in een kort geding zich over die bezwaren kan gaan buigen. Die zaak dient maandag. Een woordvoerder van de rechtbank sluit niet uit dat een uitspraak mogelijk al 'op zitting' of later diezelfde dag zal worden genomen.

Er is haast geboden, omdat alle gemeenten verplicht zijn om asielzoekers onder te brengen. De gemeente Den Bosch en het COA hopen dat ze vanaf 27 februari, volgende week dinsdag, in het voormalige hotel 250 asielzoekers kunnen opvangen.

In Uden doet zich een vergelijkbare situatie voor. Hier gaat het om een plan van de gemeente Maashorst om asielzoekers onderdak te bieden in het Van der Valk Hotel. Dit wordt donderdag aangevochten bij de rechtbank in Den Bosch.

Meierijstad

De gemeente Meierijstad, een buurgemeente van Den Bosch, stelt juist drie opvanglocaties langer beschikbaar, omdat er in het hele land een tekort aan opvangplekken is. Ongeveer 270 asielzoekers mogen voorlopig in Schijndel en Sint-Oedenrode blijven wonen.

In een voormalig gemeentehuis aan de Markt in Schijndel zitten sinds maart vorig jaar ongeveer 120 asielzoekers. In een voormalig kantoorpand in Schijndel mogen tot eind februari volgend jaar ongeveer zeventig asielzoekers worden opgevangen. Een voormalig vakantiepark in Sint-Oedenrode blijft voorlopig ook open voor maximaal tachtig minderjarige asielzoekers.

