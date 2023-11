Tientallen Udenaren stappen naar de rechter om asielopvang tegen te houden

Een groep omwonenden van de toekomstige asielopvang in het Van der Valk Hotel in Uden stapt naar de rechter. Ze hebben een kort geding aangespannen tegen de gemeente Maashorst. De omwonenden willen voorkomen dat er 300 asielzoekers in het hotel worden opgevangen.

Het kortgeding is aanstaande donderdag, bevestigt de rechtbank Den Bosch. De zaak is aangespannen door 32 mensen die in de buurt wonen. In het Van der Valk hotel aan de rand van Uden wil het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) drie jaar lang 300 asielzoekers opvangen. De plannen voor de asielopvang werden begin juli bekend gemaakt. De opvang zou begin december open moeten gaan. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Al eerder vertelden buurtbewoners dat ze bang zijn voor overlast. Ook werd er in Uden gedemonstreerd tegen de komst van de opvang.