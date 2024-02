Dreigen met terroristische aanslagen: jongen (17) krijgt werkstraf

Omdat hij chatte over terroristische aanslagen, is een jongen van zeventien uit Eindhoven veroordeeld tot 112 dagen cel in een jeugdgevangenis en een werkstraf van 200 uur. Ook is hem huisarrest opgelegd en mag hij zich de komende jaren niet op vliegvelden of in grensgebieden in ons land vertonen. De rechtbank in Rotterdam wil hiermee voorkomen dat hij ons land ontvlucht.

Als de Eindhovenaar de komende twee jaar weer de fout in gaat of onvoldoende meewerkt met de reclassering, dan gaat hij voor een jaar de jeugdgevangenis in.

De islamitisch opgevoede jongen was zestien toen hij vorig jaar mei thuis werd aangehouden door een speciaal arrestatieteam. Bij hem werd onder meer munitie aangetroffen. Dat is in beslag genomen, net als zijn computer.

'Grote kans op aanslag'

De jongen heeft verklaard dat de kans groot was dat hij een aanslag gepleegd zou hebben als hij niet was opgepakt. Door ingrijpen van de Belgische en Nederlandse politie is de samenleving mogelijk veel leed bespaard gebleven, zo concludeert de rechtbank.

Tegelijk met de jongen werd ook een nu 20-jarige Arnhemmer gearresteerd. Deze man werd 84 dagen cel opgelegd en nog eens 240 dagen als hij weer de fout ingaat. Zijn gedrag kon hem vanwege persoonlijke problemen niet helemaal aangerekend worden, zo stelde de rechtbank vast.

Volgens justitie en de rechtbank heeft het tweetal in 2022 en 2023 via sociale media en internet contact gehad met elkaar en anderen over hun plannen voor aanslagen. Ze zouden onder meer gepraat hebben over aanvallen op nachtclubs en politiebureaus in België.

Ook zouden ze ideeën hebben uitgewisseld over het kopen van wapens en explosieven. Verder zou serieus zijn gesproken over aansluiten bij Islamitische Staat (IS) om mee te doen aan de jihad, de gewapende strijd tegen 'ongelovigen'.

De rechtbank vindt het zo ernstig dat de Eindhovense jongen onder toezicht blijft van de reclassering en een elektronische enkelband moet dragen. Ook mag hij niet in aanraking komen met extremistisch materiaal en is contact met de Arnhemmer verboden.

Eerder vorig jaar werden negen Eindhovenaren terreurverdachten juist vrijgesproken. In deze zaak vond de rechtbank dat niet kon worden vastgesteld dat ze een aanslag wilden plegen. Er was tot vier jaar geëist. Een aantal verdachten zat acht maanden in voorarrest.

