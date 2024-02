Jongen (16) dreigt met onthoofdingen en aanslagen voor IS: werkstraf geëist

Tegen een jongen van inmiddels 17 uit Eindhoven, die zou hebben gedreigd met terroristische aanslagen en het onthoofden van mensen, is een werkstraf van 200 uur geëist. Als hij de komende twee jaar weer de fout in gaat, moet hij twintig maanden de cel in.

De officier van justitie heeft dit geëist bij de rechtbank in Rotterdam. De zaak werd besloten behandeld, omdat de verdachte minderjarig is. De Eindhovenaar was 16 toen hij vorig jaar mei werd aangehouden. Tegelijk met hem werd ook een nu 20-jarige Arnhemmer gearresteerd. Tegen hem zijn dezelfde straffen geëist, maar wel met een proeftijd van drie jaar. De uitspraak in beide zaken volgt over twee weken.

Plannen voor aanslagen

Volgens justitie hadden de twee verdachten in 2022 en 2023 via sociale media en internet contact over hun plannen voor aanslagen. Ze zouden onder meer gepraat hebben over aanvallen op nachtclubs en politiebureaus in België.

Ook zouden ze ideeën hebben uitgewisseld over onthoofdingen, het kopen van wapens en explosieven. Verder zou serieus zijn gesproken over het reizen naar Afghanistan, waar ze met Islamitische Staat (IS) wilden deelnemen aan de jihad, de gewapende strijd tegen 'ongelovigen'.

Acht maanden voorarrest

Hun aanhouding volgde nadat in mei in België zeven mensen werden aangehouden voor het beramen van een terroristische aanslag. Twee maanden later werd in Breda en Eindhoven een echtpaar opgepakt voor vergelijkbare feiten.

Eerder vorig jaar werden negen Eindhovenaren terreurverdachten vrijgesproken. De rechtbank vond dat niet kon worden vastgesteld dat ze een aanslag wilden plegen. Er was tot vier jaar geëist. Een aantal verdachten heeft acht maanden in voorarrest gezeten.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Jonge IS-aanhanger die terroristische aanslag voorbereidde voorlopig vrij

Twee terreurverdachten van IS opgepakt in Breda en Eindhoven

Alle negen Eindhovense terreurverdachten vrijgesproken